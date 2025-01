L'OL, un voyage à Istanbul pour "se soigner"

En délicatesse sur la scène nationale ces dernières semaines, l'OL défie Fenerbahçe ce jeudi (18h45). Avec l'objectif de s'assurer une place dans le top 8, mais aussi de repartir de l'avant.

Ils ont posé les pieds dans une magnifique région, celle du Bosphore. Arrivés à Istanbul mardi en fin d'après-midi, les joueurs de l'OL ont pu profiter des splendeurs de la ville lors de leurs balades. Ce jeudi, à compter de 18h45, ils vont faire connaissance avec une autre spécialité locale, la ferveur toute particulière du public stambouliote.

Cette affiche de la septième journée de Ligue Europa comptera de nombreux enjeux, pour Fenerbahçe bien sûr, mais tout particulièrement pour l'Olympique lyonnais. La situation sportive en C3 est bonne pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers, mais pour différentes raisons, la victoire est presque impérative dans la grande cité turque. Il y a un top 8 à assurer tout d'abord, mais aussi une dynamique à redresser.

Entre mercato et avenir de Sage, contexte pesant autour de l'OL

Voilà six sorties que les Rhodaniens semblent avoir perdu ce qui a fait leur force d'octobre à décembre. Ils n'avancent plus en Ligue 1 et enchaînent les prestations au mieux mièvres, et dans le pire des cas, ratées. De fait, le contexte est devenu pesant autour du groupe, entre mercato et interrogations à propos de l'avenir de Pierre Sage.

Pas le meilleur moyen d'aborder ce duel contre le deuxième de Super Lig. "Lorsqu'on écoute ce qui se dit ou s'écrit, j'ai l'impression qu'on doit être à 100% du début à la fin de la saison. C'est impossible. Nous sommes des humains, et même des clubs comme le Real Madrid ou Manchester City ont des passages difficiles, rappelle Clinton Mata. Ça fait partie du football, et le plus important, c'est de savoir rebondir pour changer la donne. C'est ce qu'on essaye de faire [...] Mais je trouve qu'on est bien classés (sixièmes) en championnat, même si les résultats ces dernières semaines ne sont pas là."

Mata dédramatise la situation

Lors de sa prise de parole, le défenseur s'est surtout évertué à dédramatiser et à calmer le jeu, aussi bien sur l'aspect terrain que sur les à-côtés. "L'extra-sportif ne devrait pas nous impacter. Il y a toujours des choses à dire, encore plus maintenant qu'on est un peu moins bien, juge l'international angolais. C'est le moment où on peut nous taper dessus. Je ne prends pas ça au sérieux, et si c'est véridique, ça ne regarde que le président."

C'est tout un paradoxe pour l'OL. En s'inclinant ce jeudi, il ne compromettrait pas son avenir européen, ni même une éventuelle place parmi les huit premiers. Mais il s'enfoncerait encore un peu plus dans sa spirale négative, et mettrait Pierre Sage dans une position délicate, considérant l'épisode entre John Textor et Paulo Fonseca.

Face ça, l'entraîneur rhodanien a gardé sa ligne directrice d'après Toulouse (0-0), à savoir se montrer positif et confiant. "L'équipe est toujours vivante. Nous avons à cœur de nous qualifier (pour le top 8, NDLR). On m'a toujours dit que c'était l'une des ambiances les plus chaudes d'Europe, donc je suis impatient de découvrir ça [...] Après Bourgoin, nous avons disputé un autre match dans un contexte différent, et nous avons réagi positivement. Une saison n'est pas linéaire, martèle-t-il. On peut très bien faire une belle prestation et enchaîner avec une très mauvaise. Aujourd'hui, on part de loin, on est en train de se soigner comme on l'a vu face aux Toulousains. Maintenant, il faut confirmer contre Fenerbahçe."

Gagner pour repartir de l'avant

Clinton Mata ne disait pas autre chose. "C'est une rencontre importante car en cas de succès, on sera qualifiés pour les 8es de finale. Certains vont découvrir l'atmosphère d'un stade turc. Pour ma part, je sais comment ça se passe, on sera très attendus et les fans seront très chauds. Le plus important pour nous, ce sera d'être focalisés sur notre performance", confirme le défenseur.

Le visage affiché par l'OL sera également scruté de près, avec l'espoir de voir l'Olympique lyonnais conquérant en Ligue Europa (quatrième) et non celui balbutiant sur la scène nationale. "On s'attend à disputer une partie compliquée après avoir étudié notre adversaire. On s'aperçoit que c'est formation qui met beaucoup d'intensité, qui défend en avançant et qui veut imposer le rythme de la rencontre. Ce sera encore plus le cas en jouant dans son antre. A nous de répondre à ça, au combat, prévient Sage. Il faudra profiter de la situation pour s'engouffrer dans les espaces au bon moment." Se rassurer, valider sa place en 8es et repartir de l'avant... Tout un programme pour ce voyage à l'autre bout de l'Europe.