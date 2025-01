Fenerbahçe - OL : la 250e de Tolisso avec les Lyonnais ?

S'il joue ce jeudi contre Fenerbahçe, Corentin Tolisso vivra son 250e match sous le maillot de l'OL. Une carrière entamée août 2013.

Dominant lors de la première partie de la saison, il marque actuellement un peu le pas, à l'image du reste de l'équipe. Ce jeudi, Corentin Tolisso devrait disputer son 250e match avec l'Olympique lyonnais. Un duel européen pour fêter ça, avec un face-à-face contre Fenerbahçe au programme. Attendu comme titulaire, voire avec le brassard si Alexandre Lacazette est remplaçant, le milieu de terrain est redevenu incontournable dans l'entrejeu sur cet exercice 2024-2025.

Pour le champion du monde 2018, l'histoire avec son club formateur a débuté en 2007, lorsqu'il a intégré l'académie. Avec les professionnels, il a fallu attendre août 2013, lorsque pour la première journée de Ligue 1, il a affronté Nice au cours d'une large victoire (4-0). Depuis, il a connu beaucoup de choses avec l'OL, dont une demi-finale de Ligue Europa en 2017. L'ancien bavarois n'a en revanche jamais goûté à un titre sous les couleurs rhodaniennes, bien qu'il ait disputé deux finales en Coupe de France (2024) et Coupe de la Ligue (2016). Il a aussi perdu deux fois le Trophée des champions en 2015 et 2016.

25 matchs sur 26 possibles cette saison

A chaque fois, le PSG aura été son bourreau, ainsi que celui de l'équipe lyonnaise. Âgé désormais de 30 ans, Tolisso aura vécu plusieurs vies au sein de l'OL. Entre le jeune prometteur devenu cadre et parti ensuite en Allemagne, puis le footballeur expérimenté, mais parfois fragile lorsqu'il est revenu à l'été 2022. Deux et demi plus tard, ses soucis physiques semblent, pour l'instant, derrière lui. Sur cet exercice, il a participé à 25 des 26 rencontres de sa formation. Avec 19 titularisations au compteur, il fait partie des éléments les plus utilisés par Pierre Sage.

Sous contrat jusqu'en 2027, il a encore le temps de dépasser la barre des 300 affiches avec l'Olympique lyonnais. Entré dans le top 30 des joueurs les plus capés de l'histoire, il est encore loin de son ami Lacazette (372). Mais s'il va au terme de son bail, il peut au moins espérer intégrer le top 15, matérialisé par Lucien Degeorges et ses 297 apparitions.