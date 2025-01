José Mourinho a recensé 10 absents du côté de Fenerbahce pour défier l'OL. Parmi les forfaits les plus notables, ceux de Dominik Livaković et d'Allan Saint-Maximin.

L'OL n'aura pas vraiment à se plaindre des blessures pour affronter Fenerbahce ce jeudi en Ligue Europa (18h45). Il reste quand même amoindri chez les latéraux, avec la suspension de Nicolas Tagliafico et l'absence d'Ainsley Maitland-Niles, malade. Un bilan minime en comparaison de son adversaire du jour.

En conférence de presse, José Mourinho, l'entraîneur du club turc, a recensé "dix joueurs absents". Il devrait aligner son 3-4-1-2 qu'il utilise depuis quelques matchs désormais, bien que le 4-2-3-1 reste une option. Une chose est certaine, le Portugais ne pourra pas compter sur son gardien titulaire, l'international croate Dominik Livaković, ni sur l'ailier bien connu en France, Allan Saint-Maximin.

Méfiance autour des vétérans Tadić et Džeko

D'autres garçons sont forfaits, comme les défenseurs Rodrigo Becão et Jayden Oosterwolde, ainsi que le milieu de terrain Ismail Yüksek. L'arrière-droit Mert Müldür est lui suspendu, tandis que plusieurs footballeurs ne sont pas inscrits sur la liste, et donc non qualifiés (Levent Mercan, Filip Kostić ou encore Oguz

Aydin).

Il n'en reste pas moins que Fenerbahce présentera une équipe très expérimentée contre l'Olympique lyonnais. Derrière, on retrouvera Alexander Djiku, passé par la Strasbourg, et Çağlar Söyüncü. Ce devrait être costaud au milieu également, avec Fred et surtout le Marocain Sofyan Amrabat. Devant aussi, les Rhodaniens devront se méfier des vétérans, mais encore très en forme, Dušan Tadić (36 ans) et Edin Džeko (38 ans), sans oublier le buteur Youssef En-Nesyri. On soulignera aussi la présence dans le groupe de Cengiz Ünder et Cenk Tosun, deux internationaux turcs, sur le plan offensif.