Arrivé sur le banc de Fenerbahçe l’été dernier, José Mourinho vit au plus près la passion des supporters stambouliotes. Le coach portugais souhaite que les fans du club turc poussent de manière positive ses joueurs afin de renverser l’OL.

Pour connaitre l'avis de José Mourinho sur Pierre Sage ou la dynamique de l'OL, il faudra repasser. Ce mercredi, l'entraîneur portugal a devancé son homologue lyonnais pour la traditionnelle conférence d'avant-match. Seulement, aucune question des journalistes turcs n'a tourné de façon directe autour de la formation rhodanienne, se concentrant essentiellement sur Fenerbahçe. La dynamique de l'OL ces dernières semaines semblent peu importer à Istanbul. Le sort du club stambouliote dans cette Ligue Europa un peu plus. Avec huit points en six matchs et une 21e place au classement, le "Fener" est encore loin d'être assuré des barrages. Interrogé sur la question, Mourinho estime que son équipe doit "prendre normalement deux points sur les deux derniers matchs. Seulement, le déplacement à Midtjylland risque d'être très froid avec peu de supporters, donc il faut faire le travail dès jeudi contre une solide équipe de Lyon."

"La passion du public peut être positive ou négative..."

Confronté à des nombreuses blessures, notamment dans le secteur défensif, José Mourinho sait que la tâche s'annonce ardue malgré les difficultés lyonnaises ces derniers temps. L'ancien coach de la Chelsea ou du Real Madrid attend donc un soutien populaire pour limiter l'impact des absences dans son groupe. "Le public, c'est à lui de nous aider, c'est à lui de soutenir l'équipe qui se retrouve sans 10 joueurs, c'est à lui de nous donner une énergie particulière dans un moment difficile. C'est un match dans lequel nous avons besoin d’eux. Leur passion peut être positive comme négative et nous avons connu ces deux situations à la maison. Je leur demande, surtout pour demain (jeudi), d'exprimer cette passion de manière positive, en soutenant les joueurs, parce que demain sera difficile."

Suffisant pour faire tomber l'OL à la recherche d'une qualification directe pour les huitièmes ? Réponse jeudi soir.