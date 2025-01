Jeudi, l’OL affronte Fenerbahçe dans le cadre de la 7e journée de Ligue Europa. Une confrontation qui n'avait pas eu lieu depuis plus de 20 ans et dont les souvenirs font encore partie de la mémoire de Nicolas Puydebois.

Mardi après-midi, les joueurs de l'OL se sont envolés pour la Turquie. Ils ont pris la direction d’Istanbul pour affronter Fenerbahçe, ce jeudi (18h45), lors de la 7e journée de la phase de classement de la Ligue Europa. Une opposition qui n’avait plus eu lieu depuis maintenant plus de 20 ans. Et lors de cette dernière confrontation du 19 octobre 2004, notre consultant Nicolas Puydebois était sur le banc de l’OL. Une rencontre que l’ancien gardien lyonnais n’a pas oubliée. "C’est un beau match à jouer. Et ça me fait penser que c’était il y a 20 ans (la dernière confrontation) qu’on avait joué les matchs aller-retour contre Fenerbahçe. L’ambiance était plutôt folle et dingue dans un stade où les Turcs aiment le football", a déclaré notre consultant dans l’émission "Tant qu’il y aura des Gones" lundi.

"Pas tous les jours un stade avec cette ambiance-là"

Nicolas Puydebois a également lancé un petit message aux joueurs de l’OL pendant l’émission : "Il faut qu’ils (les joueurs) apprécient l’ambiance et le contexte parce que ce n’est pas tous les jours que l’on peut jouer dans un stade avec cette ambiance-là. Et ensuite, comme l’a dit Tolisso, en gagnant contre Fenerbahçe, on se qualifie et on a définitivement acquis notre place pour les 8es de finale, il me semble. Donc ça peut être un levier supplémentaire de motivation. Parce que, comme ça motive les joueurs, qui dit qualification dit grosse prime de match. S’ils peuvent joindre l’utile à l’agréable, ça pourrait être sympa. Tout le monde serait gagnant, les supporters et les joueurs". À voir maintenant si Alexandre Lacazette et ses partenaires auront la motivation nécessaire pour obtenir un bon résultat face au "Fener".