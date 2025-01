Dans le viseur de l’OL féminin, Noami Girma ne devrait pas rejoindre la formation lyonnaise cet hiver. Sonia Bompastor et Chelsea devraient rafler la mise avec un transfert record dans le football féminin.

Le mercato hivernal fait logiquement moins de bruit chez les féminines que chez les garçons et pourtant, l’OL était à la bataille pour une des joueuses de renom de la planète. Coéquipière de Perle Morroni et Delphine Cascarino à San Diego, Naomi Girma était convoitée par les plus grands d’Europe, à commencer par le club lyonnais, d’après les médias américains. La défenseuse américaine donnait le tournis aux Fenottes mais aussi à Chelsea ou encore Arsenal en Women’s Super League. Autant d’intérêts qui auraient poussé Michele Kang à faire le forcing avec une offre record ces derniers jours. The Athletic avance que l’OL féminin aurait soumis un peu moins d’un million d’euros à la franchise de NWSL pour renforcer son secteur offensif.

Un transfert record dans le foot féminin

Avec 950.000€, comme cela a été avancé par nos confrères américains, Girma serait devenue la joueuse la plus chère de l’histoire. Cependant, l’attaque lyonnaise ne devrait pas aboutir et aurait surtout fait monter les enchères. Face à la pression de l’OL, Chelsea aurait dégainé une offre de 1,1 million de dollars, montant qui aurait été accepté par le San Diego Wave. En attendant de pourquoi pas retrouver l’OL en Ligue des champions dans les prochains tour, Sonia Bompastor a déjà joué un mauvais tour à son ancien club.