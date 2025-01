Suite à des remontées de certains supporters à l’occasion d’OL - Strasbourg fin août 2024, le club lyonnais avait identifié un individu. Présenté mardi au tribunal correctionnel, il a dû répondre de son geste qui s’apparente à un salut nazi. Le procureur de la République a requis six mois de prison avec sursis.

À l’occasion de la table ronde organisée à l'Hôtel de Ville de Lyon, Laurent Prud’homme avait surpris son assemblée. Présent à cet échange, le directeur général de l’OL avait avoué qu’un acte répréhensible avait été fait à l’occasion d’OL - Strasbourg le 31 août 2024. Si le geste qui s’apparente à un salut nazi était passé entre les mailles du filet le jour du match, plusieurs supporters avaient fait remonter l’incident par mail. Le visionnage des vidéos de surveillance du stade avait permis au club d’identifier le présumé coupable, qui allait donc devoir répondre de son geste. Présenté mardi sous contrôle judiciaire devant le tribunal correctionnel de Lyon, le prévenu reconnait le geste, mais refuse de le définir comme un salut nazi.

La décision mise en délibéré au 18 février

Dans ce dossier, l’OL et la Licra se sont constitués partie civile. Déjà condamné deux fois pour injure et violence, le prévenu a tenté d’expliquer la raison de ce geste qui n’aurait rien à voir avec celui réalisé par les nazis. Le procureur de la République a requis une peine de six mois de prison assortis de sursis, de participer à ses frais à un stage spécial sur les ravages du nazisme et une interdiction de pénétrer dans toute enceinte sportive pendant deux ans. La décision finale aura lieu le 18 février.