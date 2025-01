Mercato : l’OL casse le prêt de Zaha

Arrivé lors du dernier jour du mercato estival, Wilfried Zaha n'a jamais réussi à s'imposer à l'OL. Ce mercredi, le club lyonnais a annoncé la fin anticipée de son prêt payant et l'Ivoirien va retourner à Galatasaray, en attendant un probable départ vers la MLS.

Le communiqué de départ a été à l'image de l'expérience de Wilfried Zaha à l'OL : court. Ce mercredi après-midi, le club lyonnais a annoncé ce qui était attendu depuis plusieurs jours déjà, à savoir la fin du prêt de l'Ivoirien entre Rhône et Saône. Exempté d'entraînement depuis quelque temps, l'ailier n'avait pas fait son retour à Décines, en accord avec le club. Il ne remettra d'ailleurs jamais les pieds au GOLTC puisque l'OL, "en accord avec le club de Galatasaray, annonce la fin anticipée du prêt de l’attaquant ivoirien Wilfried Zaha, initialement prévu jusqu’au 30 juin 2025." De retour dans le club stambouliote, le joueur n'a pas fait de vieux os, car le club de MLS de Charlotte a indiqué l'arrivée de l'Ivoirien dans la foulée de son prêt cassé.

112 petites minutes en quatre mois

Arrivé à l'OL à la toute fin du mercato estival, Wilfried Zaha avait sur le papier tout d'une bonne pioche. Un joueur d'expérience, qui a connu la Premier League ou encore la Ligue des champions. Seulement, le pari de John Textor a tourné court avec seulement six matchs disputés et surtout 112 minutes de jeu. N'ayant pas réussi à s'acclimater à son nouvel environnement, Zaha quitte l'OL par la petite porte et serait d'ailleurs l'une des causes de discorde entre Textor et Pierre Sage. Mais ce n'est désormais plus son problème