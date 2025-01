Alain Caveglia (ex-OL) devient conseiller de l’Olympique Lyon Sud

Recruteur de l’OL entre 2021 et 2023, Alain Caveglia rejoint L’Olympique Lyon Sud en tant que conseiller du président.

Un ex-joueur et recruteur de l'OL démarre une nouvelle étape professionnelle. En effet, Alain Caveglia rejoint L’Olympique Lyon Sud en tant que conseiller de Youssef Nehaoua, le président du club. En 2021, l'ancien joueur rhodanien, qui a disputé 138 matchs et inscrit 63 buts sous les couleurs de l'OL, avait obtenu un rôle de recruteur à l'Olympique lyonnais. Toutefois, son aventure avec les Rhodaniens a pris fin il y a plus d'un an maintenant (fin 2023). Désormais, Alain Caveglia commence une nouvelle aventure professionnelle dans un club voisin.

Un projet de A à Z avec le club de Régional 2

Son arrivée du côté du regroupement des clubs d'Oullins-Pierre Bénite et Saint-Genis-Laval a été annoncée sur le compte Instagram du club de Régional 2 : "C’est avec une immense fierté que l’Olympique Lyon Sud annonce l’arrivée d’une figure emblématique du football français : Monsieur Alain Caveglia. Ce grand nom du sport rejoint notre club pour écrire une nouvelle page de son histoire et de la nôtre", a indiqué le club sur ses réseaux sociaux, évoquant le début "d'une nouvelle ère".

Ayant été l'une des nombreuses victimes de la restructuration de la cellule de recrutement de l'OL avec l'arrivée de Matthieu Louis-Jean, Alain Caveglia était à la recherche d'un nouveau projet depuis un an. Sondé par quelques clubs de l'élite ces derniers mois, "Cavegoal" va tenter de construire un projet solide au sein du club de R2, afin de pourquoi pas grimper les échelons.