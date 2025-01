Pierre Sage avant OL – Besiktas (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

À l’image de son équipe, Pierre Sage est en difficulté sur ce début d’année 2025. L’entraîneur de l’OL se sait fragilisé par les résultats, mais compte redresser la barre comme il l’a déjà fait auparavant.

C’est dans une atmosphère particulière que l’OL retrouve la Ligue Europa cette semaine. Et il n’est pas ici question que l’ambiance surchauffée promise par les supporters de Fenerbahçe mais bien du début d’année 2025 des Lyonnais. Avec une seule victoire sur les quatre matchs disputés en cette nouvelle année et surtout une élimination en Coupe de France contre une National 3, la formation lyonnaise est bien loin du visage observé contre l’Eintracht Francfort lors de sa dernière sortie européenne. Jeudi soir (18h45), l’OL est attendu au rebond et il n’est pas le seul.

Pierre Sage sait également qu’il joue gros, d’autant plus après les informations sorties ces derniers jours et une prise de contact de John Textor avec Paulo Fonseca. Pas forcément le climat idéal pour préparer un rendez-vous important dans la course à la qualification à Istanbul. "La seule chose que ça change, ce sont les informations qu’ont les joueurs, mais de mon côté, je me concentre uniquement sur ce que j’ai à faire et ce que je maitrise. Ce que je maitrise aujourd’hui est ce qu’il se passe en séance, les joueurs qui jouent et les changements en cours de match. Je fais mon métier du mieux possible avec l’idée de nous qualifier."

"Connaître la même issue que les fois précédentes"

Logiquement relancé sur cette posture pas forcément idéale afin de faire passer son message, Pierre Sage a osé concéder qu’il était "fragilisé parce que les résultats ne sont pas à la hauteur de nos possibilités et ambitions." Néanmoins, il ne compte pas baisser les bras, lui qui assure avoir déjà connu pareille situation depuis un an déjà. "Ce n’est pas la première fois que je suis fragilisé. J’ai été fragilisé rapidement lors de mon intérim en perdant mes deux premiers matchs, j’ai été fragilisé lors de deux premiers matchs de l’année civile dernière avec deux défaites en championnat contre Le Havre et Rennes. J’ai ensuite été fragilisé en début de saison. Le plus important pour moi est de connaitre la même issue que les précédentes."

Cela passera très certainement par des victoires à Fenerbahçe et à Nantes cette semaine. Pas un mince affaire pour celui qui estime également "être fragilisé par mon parcours de joueur amateur et de coach amateur." Un message destiné à certains détracteurs autour du microcosme lyonnais ?