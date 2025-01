Mercato : Tolisso (OL) également pisté en Arabie Saoudite ?

Comme Alexandre Lacazette ces derniers mois, Corentin Tolisso aurait également vu son nom cité du côté de l’Arabie Saoudite. Al-Shabab aurait sondé le milieu de l’OL, qui se serait montré gourmand.

Comme l’OL, il marque le coup ces derniers temps. Revenu à son meilleur niveau sur la première partie de saison, Corentin Tolisso est moins tranchant depuis la reprise. Malgré son abattage, le milieu a moins d’impact sur le jeu de l’OL et cela explique peut-être aussi le coup de moins bien collectif. Brassard autour du bras à Bourgoin et samedi contre Toulouse, Tolisso a néanmoins été l’un des Lyonnais les plus tranchants dans le nul au Parc OL. Il a de plus échangé avec certains membres du Virage Nord à l’issue de la rencontrer, afin de leur rappeler que le groupe avait besoin du soutien populaire pour remonter la pente dans cette mauvaise passe. Malgré certaines sollicitations, le milieu sera très certainement encore de la partie pour la seconde partie de saison.

Des exigences financières trop élevées ?

Toutefois, le retour à un bon niveau de Corentin Tolisso a attiré l’œil de certains recruteurs. Il a été question de Brighton à la fin de l’année 2024, sans que cela aille plus loin depuis. Le club anglais ne semble pas être le seul à être venu aux renseignements d’après L’Équipe. Al-Shabab aurait, lui aussi, contacté le natif de Tarare pour savoir si une arrivée en Arabie Saoudite pouvait se faire. Seulement, les exigences financières de Corentin Tolisso auraient refroidi les ardeurs saoudiennes. Du moins pour cet hiver.