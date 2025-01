DNCG : l'OL aurait été sanctionné pour un manque de 175 M€

Mi-novembre, la DNCG a prononcé de lourdes sanctions à l'encontre de l'OL. Un trou de 175 millions d'euros aurait alors été constaté.

L'OL, qui est coté en bourse, ne confirmera jamais officiellement ce genre d'information, mais voilà qui pourrait donner une idée de la situation, tandis qu'il doit présentement faire entrer de l'argent dans les caisses. Ce mercredi, L'Équipe révèle qu'il aurait manqué 175 millions d'euros à l'Olympique lyonnais pour passer la DNCG en novembre 2024.

On se souvient que malgré le visage positif de John Textor, le gendarme financier de la Ligue avait lourdement puni le club rhodanien pour cela. Il l'avait interdit de recruter en janvier, soumis à un encadrement de la masse salariale et, surtout, rétrogradé à titre conservatoire. Des mesures toujours en vigueur aujourd'hui, l'appel devant la commission de la FFF vendredi dernier n'ayant pas porté ses fruits à ce sujet.

110 millions auraient été récoltés pour l'instant

Le patron d'Eagle Football qui, ces dernières heures, a fait savoir ce qu'il pensait du foot français et de ses instances, en particulier la LFP et Direction nationale du contrôle de gestion, s'attèle désormais à y remédier. Le média national a établi une ébauche de calcul. Ainsi, avec les transferts déjà actés au départ de l'OL (Caqueret, Jeffinho et Orban), 31 M€ vont être injectés. Ajoutons à cela une économie sur les salaires avec Anthony Lopes, libéré pour rejoindre Nantes. Le club paye tout de même toujours une partie de ses émoluments, et ce, jusqu'à la fin de la saison.

Des projets à finaliser

Le projet de Textor passera surtout par la réussite de son introduction en bourse. Sur les 100 M€ promis avant l'IPO, on en recenserait actuellement 80. Nous tournons donc ainsi autour des 110 millions, sachant que d'autres ventes de joueur(s), à l'Olympique lyonnais et/ou à Botafogo, auront lieu cet hiver. Des projets sont en plus encore en cours, comme la cession du bail de l'académie à Michele Kang pour 20 M€, et celle de ses parts dans Crystal Palace, avec deux groupes en négociations exclusives à présent.

Avec tout cela, et peut-être de beaux parcours des Rhodaniens en Ligue 1 (qualification en Ligue des champions ?) et en Ligue Europa (ils sont 4es), Textor espère convaincre, enfin, la DNCG au printemps prochain. Mais il reste encore un peu de travail.