Dans le viseur de John Textor lundi, la DNCG n’a pas manqué de réagir. Dans un communiqué, Jean-Marc Mickeler n’a que peu goûté que le propriétaire remette en question l’indépendance de l’organisme financier.

S’il voulait créer des remous dans le football français, John Textor a visé juste lundi. Jamais la langue dans sa poche, le propriétaire de l’OL a eu des mots très forts pour décrire la situation qu’il observe depuis son arrivée en France. Avec le PSG, via Nasser Al-Khelaïfi, Vincent Labrune ou encore la DNCG dans son viseur, l’Américain n’y est pas allé par quatre chemins pour critiquer ce fonctionnement qu’il juge "inéquitable", notamment par rapport à son prédécesseur Jean-Michel Aulas. Faire bouger les lignes est très clairement le cheval de bataille de Textor depuis plusieurs mois. Cela permet également de ne pas parler des problèmes entre Rhône et Saône. D’ailleurs, la DNCG n’a pas manqué d’appuyer sur ce point, ce mardi, dans un communiqué en réaction aux propos du Lyonnais.

Ce dernier a spécialement remis en cause l’indépendance du gendarme financier, mettant en avant que des clubs avaient été mis au courant avant l’OL des sanctions prononcées en novembre. "En tant qu'organe de régulation indépendant prévu par la loi, la DNCG agit dans un cadre strictement réglementaire et s'attache à préserver l'équilibre économique du football professionnel français, avec rigueur et équité dans le traitement de l'ensemble des clubs affiliés, sans exception. Les déclarations de M. Textor sur le prétendu rattachement de la DNCG à la Ligue, ou sur un traitement discriminatoire à l'égard de l'Olympique Lyonnais, témoignent d'une méconnaissance manifeste et persistante des règles de fonctionnement de la régulation financière du football professionnel en France."

"Nous attendons toujours certains papiers promis"

Un préambule qui n’a été que le point de départ d’un communiqué assez acerbe envers John Textor et son modèle de la multipropriété. La sortie médiatique de l’Américain a eu le mérite de faire réagir, mais aussi d’agacer. "Les affirmations, totalement infondées, occultent la réalité d'une situation financière qui appelle des solutions concrètes et crédibles. Le modèle économique présenté par M. Textor, ainsi que les éléments indispensables à sa réussite à court terme - dont la plupart restent à concrétiser -, figurent intégralement dans la présentation qu'il a soumise à la DNCG. Nous confirmons que cette présentation est conforme en tous points à celle qu'il mentionne. C'est après un examen approfondi de cette documentation que la DNCG a pris ses décisions, notamment l'avertissement associé à une rétrogradation à titre conservatoire."

Face à toutes les accusations, Jean-Marc Mickeler a donc choisi de mettre la pression sur John Textor, l’invitant à faire preuve de sérieux, mais aussi à apporter les garanties avancées depuis quelques semaines par le board lyonnais. "Nous attendons toujours les analyses juridiques indépendantes promises par M. Textor, visant à démontrer la conformité, au regard du droit des sociétés, du droit fiscal et des réglementations du football, du financement d'un club par les profits générés par la vente de joueurs issus d'un autre club appartenant à la même structure de multipropriété.

Nous invitons donc M. Textor à concentrer ses efforts sur la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour rétablir une situation financière saine. Enfin, nous appelons M. Textor à adopter une posture de responsabilité. Le football français mérite des investisseurs sérieux, respectueux de ses institutions, et engagés à travailler dans un esprit de coopération et de transparence."

Reste à espérer que ce ne soit pas l’OL dans son ensemble qui paye les pots cassés de cette cavale entreprise par John Textor dans les mois à venir…