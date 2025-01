Samedi, l'OL féminin affrontent le PSG pour le choc de la D1 Arkema. Une rencontre qui sera arbitrée par Alexandra Collin.

Après la désillusion du week-end en Coupe de France et cette élimination aux tirs au but face à Reims, l’OL féminin doit vite se remettre au travail et se concentrer sur le championnat. En effet, les Fenottes se déplacent à Paris pour affronter le PSG féminin dans le cadre de la 13e journée de championnat. En tête du classement avec cinq points d'avance sur les Parisiennes (2e), ce match pourrait permettre aux Lyonnaises de prendre une avance considérable en championnat, même si cela n'assurera pas le titre à la fin de saison avec la nouvelle formule des play-offs. Et cette rencontre qui sera dirigée par Alexandra Collin.

Une habituée du PSG féminin

En effet, l’arbitre âgé de 31 ans sera aux commandes de ce choc de Premier Ligue. Une arbitre expérimentée puisqu’elle a déjà dirigé neuf rencontres de première division féminine cette saison. Sur ces neuf matchs, elle a déjà arbitré trois fois le PSG féminin et une fois les Fenottes. La Française avait d’ailleurs plutôt bien réussi aux Lyonnaises. Elles s’étaient imposées 6-2 face au FC Fleury 91. À voir si cela sera le cas face aux Parisiennes ce samedi (21h).