Mercredi, le FC Bourgoin-Jallieu va vivre le plus grand moment de son histoire avec un 16e de finale de Coupe de France. Un moment de fête qui plus est contre l’OL, un club partenaire et dans le dur en ce début d’année 2025.

Le match de National 3 à Espaly a permis à garder les joueurs sous pression pour un match de reprise. Mais depuis samedi soir et malgré l’incident routier qui a touché la direction berjalienne, tout le FC Bourgoin-Jallieu n’a qu’un mot à la bouche : l’OL. Ce mercredi (18h), le club isérois reçoit le voisin lyonnais pour l’une des affiches des 16es de finale de la Coupe de France. Comme la compétition a l’habitude d’en réserver, l’ogre que représente l’OL va se frotter à un club amateur. Le FCBJ n’a d’ailleurs d’amateur que le nom puisqu’au fil des années, il a réussi à se structurer, au point d’avoir une organisation digne d’un club professionnel. A l’heure d’affronter l’OL, la formation berjallienne a décortiqué sous tous les angles le jeu pratiqué par les joueurs de Pierre Sage.

Entre la cellule vidéo et le fait de Freddy Morel connaisse bien son homologue d’en-face, l’OL n’a plus aucun secret pour Bourgoin. Tout a été mis en place pour réussir à croire à l’exploit. Car oui, malgré la différence de quatre niveau, le club de l’Isère ne s’interdit rien. "Il faut l’aborder le plus simplement possible et être libéré, a mis en avant Armand Garrido, le coordinateur sportif du club dans Tant qu’il y aura des Gones. Il faut que tout se passe bien et que ça reste un moment historique pour Bourgoin. Après, c’est la coupe donc on peut tout espérer."

Le FCBJ a l'habitude de ces organisations

En tête de la poule I de National 3, le FC Bourgoin-Jallieu a des arguments à faire valoir mercredi soir contre une équipe lyonnaise dans le dur en ce début d’année 2025. Grâce à une attaque en pleine bourre, le FCBJ espère forcément écrire encore un peu plus un moment d’histoire dans cette journée du 15 janvier qui le sera déjà quoi qu’il arrive. Forts d’une première partie de saison réussie en championnat et du bel exploit contre Martigues au tour précédent, tout le club berjallien espère voir la magie de la coupe opérer mercredi soir devant près de 7 000 spectateurs. L’affluence et la recette auraient pu être encore plus importantes en délocalisant le match au Parc OL, comme certains joueurs l’auraient souhaité, mais le choix a été fait de jouer à Pierre Rajon.

Aussi bien pour récompenser les fidèles du club que pour niveler le rapport de force avec une pelouse qui a subi le passage des rugbymen du CSBJ samedi. Un choix à la fois stratégie et sentimental de la part de Djemal Kolver. "C’est une décision de ma part. Pouvoir jouer l’OL chez nous. Je ne voyais quels problèmes auraient fait qu’on ne puisse pas accueillir cette équipe. On a accueilli l’amical contre Kiev, première année de guerre qui était un match à hauts risques. On est bien rodé sur l’organisation et jouer à la maison, c’est quand même autre chose." Ayant l’habitude d’organiser des matchs amicaux de l’OL, club partenaire, durant les différentes préparations estivales, Bourgoin a l'expérience sur ce point-là et espère donc que le soutien populaire poussera les coéquipiers de Sofiane Atik à se surpasser encore plus pour faire tomber l’ogre lyonnais.

Kolver : "Ne pas prendre l'OL à la légère non plus"

Car, dans le Nord-Isère, l’heure n’est pas à fanfaronner plus qu’il ne faut au moment de recevoir le 6e de Ligue 1. L’OL reste certes sur un revers à Brest et des prestations en dedans que ce soit contre Feignies-Aulnoye et Montpellier, mais la formation lyonnaise a l’habitude de ces rendez-vous. Bien plus que le FCBJ, qui dispute le premier seizième de son histoire. Comme l’a souligné Enzo Reale lundi, tout dépendra de la façon dont les coéquipiers d’Alexandre Lacazette aborderont ce rendez-vous à Bourgoin. Le président adverse aurait lui "préféré qu’ils gagnent ce week-end, car ils ont la pression du résultat désormais".

Est-ce que cet avertissement permettra de ne pas faire preuve de suffisance ? Pierre Sage a rappelé l’OL à son devoir d’une qualification contre une National 3. À Bourgoin, l’espoir d’un exploit est clairement dans les têtes de dirigeants et des joueurs. Tout en gardant à l’esprit l’écart qu’il existe entre les deux formations. "Ce sont des matchs de reprise, mais il faut respecter l’OL. Pierre Sage fait du bon boulot et il ne faut surtout pas prendre l’OL à la légère parce qu’ils sont un peu dans le dur en ce début d’année. Ce serait une erreur." Entre confiance et respect, Bourgoin ne veut pas rater son rendez-vous.