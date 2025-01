OL : Textor a été "déçu" de la sortie médiatique d'Aulas

Jean-Michel Aulas et John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercredi dernier, Jean-Michel Aulas s’est exprimé au sujet de John Textor, faisant part de ses craintes sur l'avenir de l'OL. Des propos qui n’ont pas énormément plu à son successeur.

On pensait la hache de guerre enterrée entre Jean-Michel Aulas et John Textor. Il n'en est rien avec des relations de nouveau fraîches depuis une semaine. Mercredi dernier, un entretien de l’ancien président de l’OL avec le média Carré a fait beaucoup parler. En effet, Jean-Michel Aulas a eu des propos assez forts et pas très positifs envers l’actuel propriétaire de l’Olympique lyonnais. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’Américain est revenu sur sa relation à nouveau compliquée avec son prédécesseur. John Textor a avoué avoir "été déçu" des propos tenus par Jean-Michel Aulas. Il estimait "s’être mis d’accord avec lui pour faire table rase du passé" et pense également que l’ancien président de l’OL "n’a toujours pas tourné la page".

Aulas aurait pu racheter les autres parts, bien avant la vente

John Textor n’a également pas apprécié la critique de Jean-Michel Aulas disant qu’il n'était pas doté de grandes connaissances footballistiques. "Il a dit que je ne m’y connaissais pas trop en football, mais j’ai embrassé quelques jolis trophées en Amérique du Sud, donc je dois effectivement ne pas y connaître grand-chose… Il a dit que je n’étais pas un manager, mais j’ai bâti plusieurs entreprises qui valent plusieurs milliards. Dire que je ne suis pas un bon manager, pas quelqu’un de bien, c’est sûr que ça n’aide pas beaucoup. Mais je fais de mon mieux avec l’OL, on est bien classé en championnat et en Europa League. On est en Europa League et on va retourner en Ligue des champions.", a déclaré le président de l’OL qui avance que son prédécesseur a eu l'opportunité de racheter les parts de Pathé et IDG Capital avant même le processus de vente.

Toutefois, John Textor ne ferme pas la porte à la réconciliation. "Peut-être qu’on se retrouvera autour d’un verre de vin avec Jean-Michel pour parler de cette Interview. Mais il faut qu’il mette le passé derrière lui", a lancé l’Américain.