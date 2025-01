Thiago Almada lors d’Argentine – Irak au Parc OL (Photo by CLAUDIO VILLA / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Lundi, pour la reprise de l’entraînement, les joueurs de l’OL ont pu faire la connaissance de Thiago Almada. L’Argentin a été officiellement présenté à ses futurs coéquipiers, même s’il ne prend pas encore part aux séances.

Présent à Lyon depuis vendredi, Thiago Almada doit encore faire preuve de patience. Son arrivée à l’OL n’est désormais plus qu’une question d’heures, comme l’a confirmé Laurent Prud’homme lundi soir lors de la cérémonie des voeux. Les choses devraient logiquement se décanter avec le départ d’Adryelson vers Anderlecht, libérant ainsi une place d’extra-communautaire. L’optimisme est plus que jamais de mise du côté lyonnais, à l’image de cette déclaration médiatique du directeur général. Il reste encore à officialiser la chose mais à Décines, Thiago Almada est déjà considéré comme un joueur de l’OL. Lundi après-midi, l’Argentin a pu faire la connaissance de ses futurs coéquipiers pour les six mois à venir.

Une officialisation qui n'est plus qu'une question d'heures

Ayant débarqué entre Rhône et Saône depuis trois jours, le joueur offensif ne peut toujours pas s’entraîner avec le reste du groupe tant que son arrivée n’est pas officielle. Mais, Thiago Almada a pu jauger l’ambiance dans le vestiaire lyonnais lundi, avec une présentation dans l’intimité du GOLTC. La présence de Matthieu Louis-Jean aux conférences de presse de Pierre Sage et Abner ne devait certainement rien au hasard puisque l’entraînement se déroulait quelques minutes plus tard. Après les présentations, place désormais à la recherche d’automatismes. Mais encore un peu de patience.