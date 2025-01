Le PSG et la LFP réagissent aux attaques de Textor (OL)

Lundi, John Textor n’a pas manqué de critiquer le fonctionnement de la LFP ainsi que le rôle joué par le PSG et Nasser Al-Khelaïfi. Les deux parties ont rapidement réagi aux propos du propriétaire de l’OL.

John Textor a bien des défauts depuis son arrivée à l’OL, mais il y a une chose qu’on ne peut pas lui enlever : sa franchise et sa capacité à mener une bataille contre le PSG et la Ligue. Cela lui permet bien évidemment de ne pas répondre à certaines questions plus fâcheuses sur sa gestion et son projet à l’OL, mais le propriétaire américain n’est clairement pas du genre à avoir sa langue dans sa poche. Il en a de nouveau fait la démonstration lundi lors d’une interview accordée à RMC pendant une heure. Tous les sujets y sont passés, mais les propos tenus contre Vincent Labrune, président de la LFP, et Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, ont clairement fait les gros titres.

Décrivant Labrune comme un "toutou", Textor s’est logiquement attiré les foudres de toutes les parties concernées. La Ligue n’a pas tardé à réagir, exprimant "sa surprise face aux récentes déclarations de John Textor, président de l'Olympique Lyonnais." La LFP a mis en avant "plusieurs incompréhensions qui apparaissent de manière manifeste" avec "la DNCG qui est une institution indépendante", la "réunion du collège Ligue 1 présidé par Jean-Pierre Caillot (le président de Reims) et non un conseil d’administration".

"Dommage que la classe et l'élégance ne s'achètent pas..."

De son côté, le PSG n’a pas été en reste pour qualifier les propos du propriétaire américain de l’OL. Les relations avec Al-Khelaïfi sont plus que tendues et ce n’est pas cette sortie qui risque d’arranger les choses. Le club parisien, contacté par plusieurs médias, s’est fendu d’un communiqué tout aussi direct dans les mots choisis. "Dommage que la classe et l'élégance ne s'achètent pas, car ça aurait permis d'éviter à M. Textor de se ridiculiser à travers ses outrances grossières et mensongères à l'encontre de notre Président, notre institution et nos fans. Qu'il revienne sur terre, et en France aussi, pour mieux appréhender cette Ligue 1 que nous aimons tant." La guerre semble définitivement lancée entre les deux clubs.