PSG - OL : relations glaciales entre Textor et Al-Khelaïfi

John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce dimanche, le PSG et l’OL se font face pour terminer cette année 2024 de Ligue 1 en beauté. Le duel est attendu alors que les relations entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi sont plus que fraiches.

La poignée de mains ne pourra pas être scrutée ce dimanche soir (20h45) au Parc des Princes. Encore en pleines festivités des différents sacres de Botafogo, John Textor ne sera pas dans la capitale pour le choc entre le PSG et l’OL. Cela lui évitera de croiser la route de Nasser Al-Khelaïfi et donc d’avoir à faire semblant avec son homologue. Car entre les présidents de deux des locomotives du football français, l’heure n’est pas à la franche camaraderie. Ce n’est une surprise puisque Textor a pour objectif de venir contester la domination parisienne sur le terrain, mais aussi en dehors. Et c’est avant tout sur ce point que la guerre ouverte a été déclarée avec comme point de non-retour la question des droits TV cet été.

"Apprends à diriger un club"

Au moment où la LFP annonçait un accord avec DAZN pour 500 millions d’euros ainsi qu’avec beIN Sports pour cent millions d’euros, dont 20 de sponsoring pour le Qatar, John Textor n’avait pas hésité à monter au créneau pour contester cette décision ainsi que le jeu fait par le PSG et Nasser Al-Khelaïfi. Le seul à l’avoir fait dans l’élite, ce qui lui avait valu le courroux de son homologue, comme l’avance L’Équipe ce dimanche. "Je ne te parlerai plus jamais et je ne veux plus te voir. Apprends à diriger un club et des médias, c'est la dernière fois que je te laissais me parler."

Depuis, les deux hommes n’ont plus échangé, le PSG étant également échaudé par la volte-face lyonnaise dans le dossier Rayan Cherki durant l’été. S’étant ignorés à Miami pour le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs, John Textor et Nasser Al-Khelaïfi se croiseront en juillet pour Botafogo - PSG. Pas sûr que les relations soient plus au beau fixe qu’actuellement alors que le propriétaire américain considère que le Qatari a "un comportement de mégalomane à dire tout le temps que tu sauves tout le monde." Ambiance…