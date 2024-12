L’OL ne veut pas utiliser l’excuse de la fatigue contre le PSG

Ayant tous deux joué en Coupe d’Europe durant la semaine, le PSG et l’OL sont à armes égales au niveau du calendrier. Mais avec un match programmé mardi, les Parisiens ont eu deux jours de repos supplémentaires.

Dans un match qui sent bon la poudre, l’OL aimerait faire tomber le leader de la Ligue 1 qu’est le PSG et ainsi envoyer un message. Les Lyonnais en ont déjà envoyé un jeudi en Ligue Europa mais battre le club parisien aurait une valeur bien différente que l’Eintracht Francfort. Pour ce rendez-vous, Pierre Sage a la chance de pouvoir compter sur un groupe au complet. Pas de suspension, ni de blessure, de quoi rendre un peu jaloux Luis Enrique dans la capitale. Cette absence de pépins permet à Sage de pouvoir gérer les temps de jeu à sa guise et la bonne dynamique des résultats le lui permet également. Au moment d’entrer sur la pelouse du Parc des Princes dimanche soir (20h45), l’OL et le PSG seront sur un pied d’égalité.

"On enchaîne quand on est européens, c'est un fait"

Les deux formations ont joué en Coupe d’Europe en milieu de semaine et arrivent avec un brin de fatigue. Seulement, elle sera différente qu’on soit dans un camp ou dans l’autre. En effet, le PSG a affronté le RB Salzbourg mardi soir en Ligue des champions et a donc eu 48h de récupération en plus par rapport aux joueurs de l’OL. Une donnée à rendre en compte au moment de s’affronter ? Alexandre Lacazette ne veut même pas y penser. "Ça peut être un handicap, mais je n’ai pas envie d’utiliser cela en excuse. On est au courant du calendrier. Cela fait partie du foot, on sait qu’on doit enchaîner des gros matchs tous les trois jours quand on est européen. On joue à l’OL pour ce genre de rencontres. Paris fait partie des gros, on ne va pas se plaindre de les jouer si vite après un match européen."

À Lyon, l’ambition est clairement de retour et personne ne va s’en plaindre.