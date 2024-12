PSG - OL : la tentation d’une défense à trois ?

Clinton Mata, Duje Caleta-Car et Lucas Perri lors d’OL – Strasbourg (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Conscient de la puissance offensive du PSG et du déséquilibre de l’OL, Pierre Sage pourrait revenir à une défense à trois ce dimanche (20h45). Même si renforcer le milieu avec un 4-3-3 tient pour le moment la corde.

Sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", Enzo Reale a souvent exhorté Pierre Sage de mourir avec ses idées et donc d’imposer sa philosophie plutôt que de s’adapter à l’adversaire. En 4-3-3 ou 4-2-3-1, l’entraîneur de l’OL semble avoir trouvé la bonne stratégie pour mettre en avant ses principes, tout en adoptant une attitude plus ou moins offensive suivant l’opposant. Va-t-il continuer sur cette philosophie contre le PSG ? Le club parisien n’est pas Angers ou Qarabag. Sage a mis en avant vendredi la puissance de frappe de la formation parisienne et la logique voudrait donc que l’OL retrouve un certain équilibre pour contrer les velléités adverses. Laissé sur le banc contre l’Eintracht Francfort au coup d’envoi malgré sa bonne passe, Jordan Veretout pourrait retrouver une place de titulaire si l’OL repasse en 4-3-3.

La dernière défaite en Ligue 1 était à trois derrière

Encore faut-il que la formation lyonnaise reste dans ce système à quatre… Car selon nos confrères de L’Équipe, la tentation d’une défense à trois (Mata - Caleta-Car - Niakhaté) serait bien présente dans la tête de Pierre Sage. Ce système n’a plus été utilisé depuis le déplacement à Hoffenheim et c’était avant tout avec les remplaçants. En Ligue 1, la dernière utilisation d’une défense à trois remonte au 22 septembre dernier. Un match qui s’était terminé par une défaite 3-2 contre l’OM… Le dernier revers à date en championnat. Mais l’OL de cette époque n’avait rien à avoir avec celui d’aujourd’hui. De quoi donner encore quelques maux de tête à Sage avant le coup d’envoi à 20h45.

La composition probable de l’OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Fofana, Lacazette, Cherki