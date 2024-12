Le PSG avec Dembélé mais sans Kolo Muani contre l'OL

Ainsley Maitland-Niles et Corentin Tolisso face à Ousmane Dembélé lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Comme son futur adversaire, l'OL, le PSG ne déplore pas de blessés avant le choc de ce dimanche (21 heures). Luis Enrique a choisi de ne pas faire appel à Randal Kolo Muani, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar.

Après 20 matchs chacun cette saison, le PSG et l'OL ont un point en commun. Aucun blessé n'est à déplorer dans les deux camps avant la rencontre de ce dimanche soir (21 heures). Chose rare à cette période de l'année, la situation est d'autant plus satisfaisante pour Paris qui a compté plusieurs joueurs à l'infirmerie tout au long de la première moitié de saison. Mais en ce 15 décembre, Luis Enrique, comme Pierre Sage, dispose de tout son effectif.

Néanmoins, les états de forme ne sont pas optimaux pour certains footballeurs franciliens. Par exemple, le cas du défenseur Lucas Hernández, de retour de sa grave blessure au genou en milieu de semaine contre Salzbourg (0-3). Après plusieurs mois d'absence, il ne sera pas titulaire au Parc des Princes contre les Lyonnais.

Kimpembe encore absent, Dembélé de retour

Autre élément de l'arrière-garde apte, mais dont la situation interroge, Presnel Kimpembe. Le champion du monde 2018 n'a pas joué depuis pratiquement deux ans. Il n'est plus aux soins, mais il n'a pas non plus repris la compétition malgré une convocation dans le groupe face au Bayern Munich (sans apparaître sur le banc) et une présence à l'entraînement collectif depuis mi-octobre.

Depuis, il enchaîne les non-convocations et ce sera une nouvelle fois le cas ce dimanche contre l'OL. Kimpembe fait partie des trois joueurs non retenus par Luis Enrique pour ce choc en compagnie de Milan Skriniar et surtout Randal Kolo Muani. Ce dernier continue de perdre la confiance de son coach et se retrouve donc hors du groupe. Suspendu en Ligue des champions mardi, Ousmane Dembélé est lui de retour contre l'OL.