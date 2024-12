Ce dimanche (14h30), les U18 de l’OL font leur entrée en lice dans la Coupe Gambardella. Pour affronter le Racing Besançon, les dirigeants lyonnais ont choisi de faire redescendre Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez pour l’occasion.

En l’espace de quatre jours, il sera passé d’une place dans le groupe de la Ligue Europa à un 1er tour fédéral de Coupe Gambardella. Non-retenu pour le déplacement à Paris ce dimanche, Enzo Molebe n’a pas plus joué avec la réserve vendredi soir à Mâcon. Non, ce dimanche (14h30), l’attaquant de l’OL va venir prêter main forte aux U18 pour l’entrée en lice de la formation lyonnaise dans la compétition. Pour la venue du Racing Besançon à Meyzieu, Molebe ne sera pas le seul à redescendre aider Samy Saci et ses joueurs. Lui aussi éligible étant de 2008, Alejandro Gomes Rodriguez fait partie du groupe lyonnais pour ce premier tour de Gambardella.

Dans une spirale négative en championnat, les U18 de l’OL (seuls les 2007 et les années suivantes peuvent jouer) espèrent pouvoir retrouver un peu de sourire avec cette coupe, toujours aussi prestigieuse. Ce dimanche, ils font face à une formation qu’ils connaissent bien puisque Besançon est dans la même poule que l’OL. Les deux équipes s’étaient quittées sur un score de parité dans le Doubs il y a deux mois (1-1).