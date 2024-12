OL académie : encore battue, la réserve rentre dans le rang

En ouverture de la 11e journée de National 3, la réserve de l'OL s'est inclinée 4-2 à Mâcon. Une 2e défaite consécutive qui la fait basculer dans le ventre mou.

Dernier du premier peloton. Après 11 journées dans ce championnat de National 3, voilà où en est la réserve de l'OL. Après sa défaite à domicile contre le FC Chamalières le week-end passé (1-2), les protégés de Gueïda Fofana ont encore perdu, cette fois-ci face à un concurrent direct. Vendredi soir, ils se déplaçaient du côté de Mâcon pour défier l'UF Maconnais.

Juste derrière les Rhodaniens au classement, l'équipe de Saône-et-Loire savait ce qu'elle devait faire pour doubler son adversaire : gagner. Pour cela, elle a mis les ingrédients nécessaires très tôt dans le match et menait 2 à 0 après seulement 25 minutes de jeu. Pas invités, les partenaires de Romain Perret ont pu compter sur une bonne réaction collective avec la réduction du score de leur attaquant. Le jeune joueur de 19 ans, qui revenait de suspension, a dévié une frappe de Yannis Lagha pour recoller à 2-1 (38e), mais lui et ses coéquipiers craquaient à nouveau quatre minutes plus tard (3-1, 42e).

10e but de la saison pour Lega, le 5e consécutif

En tournant à la pause à 3-1 plutôt qu'à 2-1, on aurait pu penser que l'Olympique lyonnais prendrait un coup d'arrière la tête. Mais ses bonnes intentions au retour des vestiaires ont eu pour effet de le voir recoller une seconde fois. Sekou Lega inscrivait déjà son 10e but de la saison en 14 rencontres, son cinquième lors des cinq dernières sorties, et permettait à sa formation d'y croire encore (3-2, 47e).

Mais c'est bien l'UFM qui mettait un terme aux espoirs des Gones en plantant une quatrième banderille après l'heure de jeu (4-2, 62e). Battu pour la deuxième fois consécutive, le groupe Pro 2 devrait voir les écuries de tête s'envoler. Avec 18 points après 11 affiches de N3, le voilà 6e, possiblement décrocher du bon wagon, et revenu dans le ventre mou. Place aux vacances désormais, avec la trêve hivernale. Prochaine partie programmée le samedi 11 janvier à Décines contre Limonest (4e), un gros morceau de la poule I. À noter qu'Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodríguez n'ont pas joué vendredi. Ils devraient être présents avec l'équipe retenue pour la Coupe Gambardella dimanche.

Le 11 de l'OL : Diarra - Barisic, Yahia, Mounsesse, Kango - F. Fall, Coponat - Bossiwa, Lagha, Perret, Lega