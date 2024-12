Eagle Football touche le jackpot avec le sacre de Botafogo

John Textor avec les supporters de Botafogo (Photo by Lucas Figueiredo / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

En plus des mannes financières liées à la victoire en Copa Libertadores et à la Coupe du monde des clubs, Botafogo a toujours le gros lot en championnat. Pas moins de 40 millions d’euros vont venir dans les caisses d’Eagle Football.

Jeudi, Laurent Prud’homme a encore mis en avant les bienfaits de la multipropriété, avançant que "chaque club contribue et bénéficie des résultats des autres". En gros, John Textor "essaye de mettre en place un système équitable et horizontale" dans lequel tous les clubs d’Eagle Football y trouveraient leur compte. Pour le moment, les supporters de l’OL ont plutôt l’impression que leur club est la vache à lait qui a permis à Botafogo de se renforcer. Cela a plutôt porté ses fruits puisque la formation brésilienne a vécu une saison couronnée de succès. Un titre historique en Copa Libertadores puis un titre de champion que les supporters carioca attendaient depuis 1995. Tous ces sacres ont permis de dégager une manne financière et comme l’avait rappelé John Textor lors de son passage à la DNCG, c’est aujourd’hui au tour de Botafogo d’aider l’OL.

De réelles répercussions qui vont convaincre la DNCG ?

Interdit de recrutement et ayant vu le gendarme financier prononcer une relégation à titre conservatoire, l’OL est à la recherche de liquidité. Il y aura la vente de joueurs, mais la holding dont fait partie le club lyonnais peut désormais compter sur plus d’une centaine de millions d’euros grâce à Botafogo et ses titres. Après les quelque vingt millions d’euros de la Libertadores et une cinquantaine liée à la participation à la Coupe du monde des clubs, Textor devrait bientôt recevoir une prime de 41 millions d’euros suite à son sacre en championnat d’après Globo Esporte. Si l’argent ira dans les caisses d’Eagle Football, le propriétaire américain avait malgré tout dévoilé un plan de bataille bien précis pour renflouer l’OL avec notamment la vente de Crystal Palace et l’introduction à la bourse de New-York.