Ligue 1 : l’OL a un gros coup à faire au classement contre le PSG

Pour ce dernier rendez-vous de l’année 2024 en championnat, l’OL se frotte au leader qu’est le PSG. En plus d’envoyer un message à la Ligue 1, les Lyonnais peuvent faire un très joli coup dans ce week-end de la 15e journée.

En jouant ce dimanche à 20h45, l’OL sera déjà au fait de tout ce qu’il s’est passé dans cette 15e journée de Ligue 1. Il en avait déjà eu un très gros aperçu samedi soir et le moins que l’on puisse dire est que Pierre Sage et ses joueurs ont dû avoir le sourire aux lèvres. Avec un choc entre l’OM et Lille, on pouvait s’attendre à voir l’une des deux équipes prendre un peu le large. Finalement, le match nul (1-1) laisse Marseillais et Lillois dans le viseur de l’OL. Et ce n’est pas le nul (0-0) de Monaco contre Reims qui a déplu au staff lyonnais.

Une partie de haute de tableau complètement relancée ?

Avant de se rendre au Parc des Princes, la formation lyonnaise sait déjà qu’elle ne sera pas décrochée si elle vient à s’incliner contre le PSG. Il y aurait alors cinq points de retard sur le podium et seulement deux sur la Ligue des champions avant de retrouver la Ligue 1 le 4 janvier. Mais il pourrait y avoir aussi bien mieux en allant faire un gros coup dans la capitale. Entre tous ces nuls et notamment celui de Lens à Auxerre (2-2), l’OL peut prendre ses distances sur les places non-européennes et peut se faufiler dans le top 4, tout en revenant à six longueurs du leader. Ce ne sont que des suppositions pour l’instant, mais s’ils manquaient de motivation, les joueurs lyonnais ont trouvé d’autres raisons de faire tomber le PSG, ce dimanche.