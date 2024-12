Montemurro mitigé après la victoire de l’OL contre Nantes (5-1)

Satisfait d’avoir terminé cette année 2024 en championnat sur une victoire, Joe Montemurro n’a pas apprécié le visage de l’OL en deuxième mi-temps contre Nantes.

Toujours le petit mot pour rire ou pour mettre à l’aise, Joe Montemurro avait un peu plus la moue samedi soir après la victoire de l’OL sur le FC Nantes (5-1). Avec une dixième victoire en onze journées, l’entraîneur australien pouvait pourtant avoir le sourire. Néanmoins, dans sa recherche de perfection, il n’était pas forcément satisfait de ce qu’il avait vu au GOLTC. Surtout après le retour des vestiaires. Si les Lyonnaises ont facilement battu les Canaries, elles ont concédé le nul si l’on se focalise uniquement sur la deuxième-temps. "En deuxième, on a été trop gentil et on s'est un peu endormi. On n'a pas su garder la même mentalité qu'au début de match. Il n'y a pas d'excuse, on aurait dû continuer à contrôler le match. On est aussi très déçu d'avoir encaissé un but."

Fin de série pour les clean-sheet

La série défensive de l’OL féminin a pris fin avec ce but de Robillard à la 53e minute, mais les Fenottes avaient déjà fait le travail bien avant. Avec quatre buts inscrits en une demi-heure de jeu, elles avaient largement mis les ingrédients pour terminer championnes d’automne dans cette Première Ligue et finir cette semaine de la meilleure des manières. "Nous avons fait une bonne première période. On est tout de même dans nos objectifs fixés en début de saison, l'équipe continue de grandir et de progresser. On est à mi-parcours, mais on doit poursuivre ça pour arriver au sommet." Avec un dernier match mardi contre Wolfsburg, l’OL pourra ensuite prendre des vacances bien méritées.