Connaissant un vrai regain de forme depuis plusieurs semaines, l’OL veut faire un gros coup contre le PSG. Seulement, les Lyonnais n’arrivent pas à prendre beaucoup de points contre les gros du championnat cette saison.

Le week-end ne pouvait pas être plus parfait pour l’OL avant même d’affronter le PSG ce dimanche soir (20h45, DAZN). Ayant pris la direction de la capitale dans la matinée, les joueurs et le staff lyonnais ont pu observer de loin les nuls de Monaco, Lens et celui entre l’OM et Lille, samedi. La pression est donc moindre avant d’affronter le leader, même si un gros coup est plus que jamais d’actualité. Les planètes sont alignées pour que la bataille du haut de tableau soit relancée, mais encore faut-il que les joueurs de Pierre Sage arrivent à faire tomber l’ogre parisien. Ce dernier reste sur deux nuls en Ligue 1, mais il faut toujours se méfier d’une bête blessée, encore plus dans un tel choc comme celui de ce dimanche.

6 points sur 18 contre le top 8 de Ligue 1

À l’OL de ne pas répéter les erreurs du passé, que ce soit contre le PSG la saison dernière ou contre les formations du haut de tableau en cette campagne 2024-2025. Car si l’espoir est bien là, les Lyonnais ont clairement du mal face aux gros du championnat cette saison. Seulement une unité prise lors des confrontations contre l’OM, Monaco et Lille, en attendant le PSG. Si l’on étire l’observation jusqu’au top 8, l’analyse est certes un peu mieux grâce à la victoire contre Nice, mais pas flamboyante non plus. Sur les 18 points possibles, l’OL n’en a pris que six. Un véritable axe de progression qui sera balayé d’un revers de la main si victoire au Parc des Princes…