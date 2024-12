OL - Nantes (5-1) : Majri touchée à l’ischio-jambier

Entrée à la 70e minute, Amel Majri n’est restée que quelques instants sur la pelouse samedi soir. Buteuse dans la victoire de l’OL contre Nantes, la Française s’est blessée sur sa réalisation.

Dans son plan initial, Joe Montemurro n’avait certainement pas prévu de faire rentrer Daniëlle van de Donk dans cette rencontre contre le FC Nantes (5-1). Finalement, l’entraîneur de l’OL a dû revoir ses plans à un quart d’heure de la fin. En cause ? La blessure d’Amel Majri suite au cinquième but lyonnais dans cette soirée décinoise. Ayant remplacé Tabitha Chawinga à la 70e minute, l’internationale française n’a finalement passé que six minutes sur la pelouse du terrain Gérard Houllier. Suffisant pour participer au festival offensif avec cette frappe qui a fait mouche mais qui n’a pas été sans conséquence.

La trêve pour se remettre sur pied

Félicitée par ses coéquipières pour ce 5e but de l’OL, Amel Majri leur a tout de suite dit s’être fait mal comme on a pu le lire sur ses lèvres. Rapidement, Dzsenifer Marozsan a fait signe au banc de faire un changement et Van de Donk a donc fait son entrée en lieu et place de la numéro 7 lyonnaise. Un coup dur pour Joe Montemurro. "Amel s’est vraiment très bien entraînée. Il n’y avait aucun signe, mais quelque chose a déclenché cette douleur à l’ischio-jambier. C’est décevant car nous avions réussi à garder tout le monde frais et en bonne forme jusqu’à maintenant." Fort heureusement, la trêve hivernale pointe le bout de son nez et Majri pourra se soigner d'ici à la reprise contre Dijon le 8 janvier prochain.