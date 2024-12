Tout jeune retraité, Bafétimbi Gomis va se lancer dans une nouvelle voie. L’ancien attaquant de l’OL va devenir consultant pour DAZN et débutera ce dimanche (20h45) pour le choc contre le PSG.

Il avait profité du derby entre l’OL et l’AS Saint-Etienne, ses deux anciens clubs, pour annoncer la nouvelle. À 39 ans, Bafétimbi Gomis avait choisi de raccrocher les crampons après une dernière pige au Japon. Fort d’une carrière riche en buts, la « Panthère » avait informé sur DAZN vouloir désormais se consacrer à d’autres projets. Avait-il imaginé se reconvertir en partie dans le commentaire ? Peut-être pas, mais le diffuseur de la Ligue 1 a choisi de faire appel à ses services pour le reste de la saison.

Jérémy Ménez lui aussi nouveau consultant de DAZN

Ce dimanche soir, Bafé Gomis fera ses débuts avec DAZN comme il l’a annoncé sur ses réseaux ce dimanche. L’ancien attaquant participera aux commentaires du match entre le PSG et l’OL et sera en bords de terrain durant l’avant-match. Il ne sera pas la seule nouveauté du diffuseur pour cette affiche. En plus de Gomis, Jérémy Ménez interviendra lui aussi régulièrement en qualité de consultant et sera de la partie au Parc des Princes.