Avec Rennes, l’OL est la formation qui a la plus battue le PSG depuis le rachat par QSI. Néanmoins, la venue au Parc des Princes n’est jamais vraiment signe de déplacement heureux depuis 2011.

Locomotive du football français pendant les années 2000, l’OL a dû céder son trône et sa place au PSG au début des années 2010. En même temps que les résultats sportifs lyonnais déclinaient, le club parisien voyait le Qatar le racheter et donc multiplier ses moyens de façon quasiment illimitée. Le fossé entre les deux clubs s’est creusé et l’OL et le PSG ne jouent plus dans la même cour malgré la volonté de John Textor de se rapprocher de son concurrent.

Les moyens ne sont pas les mêmes sur le long terme, mais le temps de 90 minutes, les Lyonnais aiment bien jouer les trouble-fêtes. Depuis l’arrivée de QSI à la tête du club de la capitale et avant le match de ce dimanche, seul Rennes a battu (7 victoires) plus souvent le PSG que l’OL (6 victoires). Le bilan est certes clairement à l’avantage des Parisiens avec 16 victoires en 26 rencontres, mais ce bilan tient avant tout de l’incapacité lyonnaise à ramener quelque chose du Parc des Princes.

Seulement deux victoires au Parc en treize ans

Ce dimanche, l’espoir d’un gros coup est bien présent dans les rangs rhodaniens, mais depuis 13 ans, l’enceinte du 16e arrondissement n’est clairement pas un terrain de jeu favorable aux Lyonnaises. Sur 42 points possibles depuis 2011, l’OL n’en a ramené que sept de ses voyages dans la capitale (11 défaites, un nul, deux victoires). Toutefois, Lyon reste d'ailleurs la dernière équipe à avoir battu le PSG en Ligue 1 sans encaisser de but. Et c’était bien au Parc des Princes, en avril 2023.