Enzo Molebé, attaquant de l’OL et de la France U18

Renforcés par Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez, tous deux buteurs, les U18 de l’OL n’ont pas déjoué contre le Racing Besançon pour leurs débuts en Gambardella (4-0).

Il n’y a pas eu de mauvaise surprise ce dimanche pour l’OL à l’occasion de son entrée en Coupe Gambardella. Ayant choisi de mettre les gros moyens pour affronter le Racing Besançon, les Lyonnais ont vu leur stratégie se révéler gagnante du côté de l’OL Académie à Meyzieu. Pour ce 1er tour fédéral, les joueurs de Samy Saci se sont imposés 4-0 et verront donc les 32es de finale de la compétition. Dans le dur en championnat, les jeunes Lyonnais s’offrent un peu d’air et de la confiance avant leur match en retard à Mulhouse le week-end prochain.

Les renforts ont apporté leur pierre à l’édifice

Comme dit un peu plus haut, le club avait fait le choix de limiter une potentielle désillusion d’entrée dans cette compétition prestigieuse qu’est la Gambardella. En plus des habituels U18 évoluant dans le championnat national U19, Saci a pu compter sur les renforts d’Enzo Molebe (2007) et Alejandro Gomes Rodriguez (2008). Sur le banc jeudi en Ligue Europa, Molebe a vécu le grand écart avec la quelque centaine de supporters présents ce dimanche à Meyzieu. Toutefois, la stratégie lyonnaise a porté ses fruits puisque le jeune pro a inscrit un doublé (46e, 86e) dans la belle victoire lyonnaise qui s’est dessinée en deuxième mi-temps.

Lui aussi appelé en renfort, Gomes Rodriguez y est aussi allé de son but en faisant le break à la 68e minute. En recherche de confiance contre un adversaire franc-comtois qu’il connait bien, l’OL a mis la manière avec le quatrième but inscrit par Lurika (82e). Qualifiée pour le tour suivant, la formation lyonnaise connaîtra son futur adversaire mercredi à l’occasion du tirage au sort.