Suite aux conditions météorologiques dans l’est de la France, le déplacement des U19 de l’OL à Mulhouse avait été reporté. Il a été reprogrammé au dimanche 22 décembre.

Les vacances hivernales attendront encore un peu pour les U19 de l'OL. Après un dernier match de championnat ce dimanche à Troyes, les joueurs de Samy Saci avaient rendez-vous avec la Coupe Gambardella et la réception du Racing Besançon, le dimanche 15 décembre. Seulement, ce premier tour de coupe ne marquera pas le début de la trêve comme ce qui était attendu. En effet, la FFF a choisi de reprogrammer le déplacement à Mulhouse le dimanche 22 décembre à 14h30.

Une reprise en 2025 le 12 janvier ou le 19 janvier

Avant le potentiel 32e finale de Gambardella en cas de qualification programmé le 12 janvier prochain, les Lyonnais auront donc un dernier match en 2024. La rencontre du 24 novembre avait été annulée. En cause ? Les raison des conditions météorologiques qui avaient touché le nord et l'est de la France. Des arrêtés préfectoraux avaient empêché la tenue des rencontres dans les championnats amateurs et des jeunes. Ce match sera important dans la course au maintien puisque Mulhouse est 11e du classement, trois points derrière l'OL.