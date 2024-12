Après le Ballon d’Or ou encore le XI FIFPro, Tabitha Chawinga concourt pour le titre de meilleure joueuse africaine de la saison. L'attaquante de l'OL est notamment en compétition avec Temwa, sa sœur qui évolue à Kansas City en NWSL.

Elle a quitté le PSG pour l’OL et a dû se fondre dans le collectif lyonnais, mais Tabitha Chawinga n’a rien perdu de son côté décisif. Avec déjà six buts en neuf matchs de Première Ligue, la Malawite continue sur ses standards de la saison passée avec le club parisien. Ces belles performances individuelles lui ont ouvert les portes de la cérémonie du Ballon d’Or, mais aussi des nominations dans différentes récompenses comme le World XI FIFPro. En attendant de savoir si elle fait partie du onze de l’année, Chawinga pourrait bien connaitre la reconnaissance de son continent.

La Lyonnaise en concurrence avec sa sœur Temwa

Mercredi, la Confédération africaine de Football (CAF) a publié la liste des nommées dans les catégories féminines des CAF Awards 2024, à l'approche de la cérémonie prévue le 16 décembre 2024 à Marrakech, au Maroc. Elles sont cinq en course, dont l’attaquante lyonnaise qui aura fort à faire. Elle devra notamment prendre le meilleur sur sa sœur Temwa également nommée après sa belle saison avec Kansas City. Les autres concurrentes de la famille Chawinga sont Sanaa Mssoudy (Maroc / AS FAR), Chiamaka Nnadozie (Nigeria / Paris FC) et Barbra Banda (Zambie / Orlando Pride).