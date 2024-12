Dumornay avait à cœur de se rattraper pour OL - Nantes (5-1)

Melchie Dumornay lors de Paris FC – OL (Photo by Antoine Massinon / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

En manque de réussite à Galatasaray, Melchie Dumornay a montré la voie à l’OL contre le FC Nantes (5-1). Même si, comme son coach, l’Haïtienne regrettait la seconde période.

Dans le large succès de l’OL mercredi contre Galatasaray, un point noir avait été mis en avant par les suiveurs lyonnais. Malgré le festival offensif, Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani avaient brillé par leur maladresse et leur manque d’efficacité face au but stambouliote. Samedi soir, l’Haïtienne a souhaité remettre les pendules à l’heure et a pu compter sur Joe Montemurro pour y parvenir.

L’entraîneur australien a maintenu sa confiance à Dumornay dans le onze de départ contre Nantes et cela a porté ses fruits. Ayant trouvé l’ouverture dès la 11e minute, l’attaquante a remis ça à la 24e pour porter le score à 3-0 pour les Fenottes. "Dans ma tête, je compte un triplé, malgré le hors-jeu inventé je ne sais comment. Je suis tout de même très contente, car j’étais un peu frustrée par rapport à mon dernier match. C’était l’occasion de me sentir mieux et d’aider l’équipe avec mes buts."

10 buts comme Horan sur cette phase aller

Ayant laissé sa place à Ada Hegerberg sur le front de l’attaque à la 70e minute, Melchie Dumornay a concédé que l’OL "avait eu un peu de maladresse en seconde période". Toutefois, la formation lyonnaise avait "tout mis en œuvre pour réussir en première. On devait prendre le contrôle et tout de suite mettre de l’intensité pour trouver des occasions. Ça a marché." Avec dix victoires en onze journées, le contrat est rempli. Pour Dumornay, cela fait désormais 10 buts en championnat, à égalité avec Lindsey Horan.