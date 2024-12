L’avant-match PSG - OL en direct

Ce dimanche, suivez l'avant-match entre le PSG et l'OL en direct à partir de 19h45 sur Olympique-et-Lyonnais via la chaîne YouTube de l'OL.

Ce dimanche (20h45, DAZN), il n'y aura pas de supporters de l'OL au Parc des Princes et c'est forcément une décision que l'on regrette. Toutefois, les joueurs lyonnais sentiront très clairement le soutien de leurs fans même à plusieurs centaines de kilomètres. Cette équipe façonnée par Pierre Sage a reconquis les cœurs et ce choc contre le PSG est attendu par tous les supporters lyonnais. Avec la bonne passe de l'OL depuis plusieurs semaines, nombreux sont ceux à espérer voir les coéquipiers d'Alexandre Lacazette faire tomber l'ogre parisien. Malgré l'optimisme, ce ne sera pas chose aisée et Pierre Sage a tenu à le rappeler vendredi face à la presse et dans le discours adressé à ses joueurs.

La composition en direct

Néanmoins, il y a de l'impatience à voir ce match de la 15e journée de Ligue 1 être lancé par Benoit Bastien. En attendant 20h45, vous, fidèles lecteurs du site, pourrez profiter gratuitement de l'avant-match de ce choc. Rendez-vous à 19h45 sur Olympique-et-Lyonnais.com pour suivre l'échauffement des Lyonnais via la chaîne YouTube de l'OL.