PSG - OL : Mikautadze et Nuamah préférés à Lacazette et Fofana

Pierre Sage, coach de l’OL, réconforte Malick Fofana et Georgres Mikautadze (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

Pour ce choc contre le PSG, Pierre Sage a décidé de faire un choix fort. L’entraîneur de l’OL a laissé Alexandre Lacazette sur le banc pour titulariser Georges Mikautadze dans le 4-3-3 lyonnais.

Il n’a pas succombé à la tentation de passer à une défense à trois mais Pierre Sage a quand même abandonné le 4-2-3-1 utilisé contre Francfort pour repasser en 4-3-3 contre le PSG. Seulement, ce changement tactique n’est pas le vrai choix de l’entraîneur de l’OL pour ce choc de la 15e journée. Non, si l’on pouvait penser que la continuité serait au programme sur le secteur offensif avec le trident Fofana - Lacazette - Cherki, seul le dernier nommé sera sur la pelouse du Parc des Princes au coup d’envoi à 20h45. En effet, Pierre Sage a choisi de laisser Lacazette et Fofana sur le banc pour ce rendez-vous. Deux choix forts même si Fofana a joué toute la rencontre en Ligue Europa et n’a pas lésiné sur les efforts comme l’a rappelé le coach vendredi en conférence de presse.

Avec deux des trois hommes forts offensifs sur le banc, la confiance a été donnée à Ernest Nuamah et Georges Mikautadze. Buteur contre Francfort, le Ghanéen a l’occasion d’enchaîner et de confirmer dans un autre grand choc de cette semaine lyonnaise. Pour Mikautadze, l’enjeu est lui d’une certaine importance. Comme il l’avait confié dans "Tant qu’il y aura des Gones", le Géorgien attendait son heure et il semble bien qu’elle soit pour ce dimanche soir au Parc des Princes. Pour le reste, Jordan Veretout profite du retour au 4-3-3 pour retrouver le onze titulaire aux côtés de Nemanja Matic et Corentin Tolisso. Derrière, Clinton Mata est préféré à Duje Caleta-Car pour accompagner Moussa Niakhaté.

La composition de l’OL contre le PSG : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Mikautadze, Nuamah