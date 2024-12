D1 : vainqueur de Nantes, l'OL féminin passera la trêve en tête

D'abord étouffant en première période (4-0), l'OL a baissé d'un cran dans le second acte contre Nantes (5-1, score final). L'essentiel est atteint toutefois pour les Fenottes avec une victoire et la première place en D1.

Opposé à l’une des meilleures défenses d’Europe, l’OL féminin voulait faire sauter le verrou nantais ce samedi soir. Une dernière sortie en championnat en 2024 qui devait permettre aux championnes en titre de conclure l’année avec la première place et un parcours quasiment parfait (dix victoires et un nul en Première Ligue avant le match). Mais en face, le FC Nantes est venu avec ses armes pour essayer de bousculer les coéquipières de Wendie Renard.

Cela s’est surtout vu durant les dix premières minutes, avant que le trio Kadidiatou Diani - Tabitha Chawinga - Melchie Dumornay ne se mette en action. Les deux premières ont amené le ballon jusqu’à la surface adverse, avant que l’Haïtienne ne conclue son face-à-face pour ouvrir la marque (1-0, 11e). Elle s’offrira même un doublé à la 24e, bien servi par Diani (3-0). Entre-temps, Lindsey Horan a doublé la mise en reprenant un coup franc de Sofie Svava (2-0, 23e). A la demi-heure de jeu, Vanessa Gilles profitait d’un cafouillage pour y aller elle aussi de son but (4-0, 31e).

Nantes tient tête à l’OL après la pause

4 à 0 à la pause, un score lourd qui aurait pu l’être encore plus sans le triplé refusé à Dumornay pour un hors-jeu qui ne semblait pas exister. Lancées sur leur dynamique habituelle, celle qui leur a permis de coller un 6 à 0 Galatasaray mercredi, les Fenottes ont tout même été cueillies à froid par les Ligériennes. Camille Robillard a récompensé les bonnes intensions de son équipe en coupant un centre au premier poteau (4-1, 53e).

Majri se blesse

A la 70e, Joe Montemmuro a procédé à un quadruple changement, à la fois pour gérer les temps de jeu, mais aussi pour réveiller sa formation qui, bien que dominatrice, avait plus de mal à contrecarrer le jeu de son adversaire. Une toute nouvelle ligne d’attaque qui a porté ses fruits avec la passe d’Eugénie Le Sommer pour Amel Majri et son pied gauche (5-1, 73e). Malheureusement, tout juste entrée en jeu, Majri s’est blessée à la cuisse sur cette réalisation.

La principale mauvaise nouvelle de cette soirée, puisque pour le reste, l’Olympique lyonnais a gagné cette partie 5 à 1. Mais le second acte ne sera certainement pas du goût de l’entraîneur australien, Nantes ayant tenu tête à son groupe. Il termine toutefois l’année avec 31 points en 11 journées, soit trois de plus que son dauphin, le PSG. Reste une dernière affiche à disputer avant les vacances hivernales. Rendez-vous mardi 17 décembre avec la fin de la phase de poule de la Ligue des champions contre Wolfsburg. Déjà qualifié et assuré de la première place, l’OL visera le six sur six contre les Allemandes.