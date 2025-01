Ce dimanche, l’OL se déplace à la Beaujoire pour affronter le FC Nantes dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Un rival qui réussit plutôt bien aux Lyonnais ces dernières années.

L'OL se rend à Nantes ce dimanche (17h15) pour la 19e journée de championnat. Un match qui pourrait être piégeux pour les hommes de Pierre Sage, bien qu'ils doivent faire face à des Nantais à la traîne en Ligue 1. En effet, Antoine Kombouaré et ses hommes sont actuellement 16es avec seulement quatre petits points d’avance sur Le Havre qui est relégable (17e). Mais l'enjeu est de taille pour les deux formations. L'Olympique lyonnais ne doit pas se laisser distancer dans la course à la Ligue des champions, avec la possibilité de refaire son retard sur Lille, et les Canaris veulent sortir de cette place de barragiste.

Seulement 1 défaite sur les 10 dernières confrontations

Sur le plan historique, les Rhodaniens ont plutôt obtenu de bons résultats face aux Ligériens ces dernières années. Ils ne se sont inclinés qu’une seule fois face aux Nantais sur leurs dix derniers duels toutes compétitions confondues, pour sept victoires et deux nuls.

Une défaite qui remonte au 5 avril 2023, lorsque l'OL s’était fait éliminer en demi-finale de Coupe de France par les Canaris sur le score de 1-0. À noter que ce n’a pas toujours été le cas, puisque sur les 117 confrontations entre ces deux clubs français, c’est le FC Nantes qui comptabilise le plus de succès (45). Pour sa part, l’Olympique lyonnais en compte 43. Ce 26 janvier, il a donc l'opportunité de se rapprocher encore un peu plus de son adversaire sur ce point, mais pour cela, il faudra retrouver le chemin de la victoire.