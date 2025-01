Nantes - OL : les Nantais voient revenir Duverne et Mohamed

Mostafa Mohamed au duel avec Nicolas Tagliafico et Corentin Tolisso lors de Nantes – OL (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Écartés la semaine dernière face à Saint-Etienne, Jean-Kévin Duverne et Mostafa Mohamed sont de retour pour affronter l'OL ce dimanche (17h15). Mais Nantes devra composer avec de nombreux absents.

Les punis sont de retour. Lors du match nul à Saint-Etienne le week-end passé, Antoine Kombouaré avait décidé de ne pas convoquer Jean-Kévin Duverne et Mostafa Mohamed. Cela n'avait pas empêché le FC Nantes de ramener un point (1-1) du Forez. Ce dimanche à 17h15, il reçoit l'OL. Pour l'occasion, l'entraîneur kanak a choisi de rappeler le défenseur et l'avant-centre dans le groupe.

Les anciens Lyonnais Lepenant et Kadewere absents

Il faut dire que les Canaris seront un peu déplumés pour ce duel de la 19e journée de Ligue 1. Les absents sont nombreux : Nathan Zézé, Sorba Thomas, Douglas Augusto et Tino Kadewere sont malades ou blessés. Johan Lepenant est privé de ses retrouvailles avec l'Olympique lyonnais. Fabien Centonze et Alban Lafont n'entrent eux plus dans les plans en cette période de mercato.

Kombouaré a retenu 20 joueurs pour cette affiche, dont Anthony Lopes bien sûr, pour un événement au cœur de la rencontre. On retrouve aussi Saidou Sow, la dernière recrue, Nicolas Pallois, Pedro Chirivella, Moses Simon et Matthis Abline. Des jeunes pousses également, avec Louis Leroux, Dehmaine Tabibou ainsi que Bahereba Guirassy.

Le groupe nantais face à l'OL : Lopes, Carlgren - Acapandié, Amian, Sow, Castelletto, Pallois, Duverne, Coco, Cozza - Chirivella, Leroux, Mollet, Gbamin, Tabibou - Simon, Mohamed, Abline, Guirassy, Nsingi