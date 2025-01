Pour l'OL, il est temps que le sportif reprenne le dessus

Les joueur de l’OL célèbrent un but contre Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Après plusieurs semaines plus axées sur le mercato et la situation de Pierre Sage que sur le terrain, l'OL aimerait laisser derrière lui tous ces sujets. Pour cela, gagner à Nantes ce dimanche apparaît opportun.

C'est une tendance que l'on a pu remarquer lors des conférences de presse de l'OL en ce début d'année. Entre le mercato et la situation de Pierre Sage sur le banc, les thèmes tactiques et techniques sont moins souvent abordés. Un engrenage entretenu pour différentes raisons : des résultats en deçà ces dernières semaines, les déclarations de John Textor, la période agitée en coulisses et un environnement médiatique prompt à réagir à la moindre actualité brûlante.

Alors, vendredi, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais s'est montré un brin agacé lorsqu'il a de nouveau été question de son cas personnel. Non pas qu'il n'accepte pas de l'évoquer, mais il estime avoir fait le tour, comme il l'a bien fait comprendre. "A titre personnel, comme les joueurs, nous nous sommes rapidement tournés vers Nantes. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet, et on ne va pas en parler à chaque fois", a-t-il annoncé.

L'OL engoncé dans un cycle infernal

Bien sûr, la situation de l'équipe rhodanienne pourrait/devrait (choisissez le terme qui vous convient) être meilleure. Lors de ses dernières sorties en championnat, elle a loupé plusieurs fois l'opportunité offerte par ses adversaires d'intégrer le top 4. Sans compter qu'elle a été piteusement éliminée en Coupe de France par Bourgoin (National 3). Indubitablement, les résultats impactent et conduisent à cette atmosphère pesante au-dessus du groupe, un phénomène lui-même entretenu par le contexte ambiant, et qui provoque un cycle comme les coéquipiers d'Alexandre Lacazette le vivent aujourd'hui.

Pour en sortir, le meilleur moyen serait bien évidemment de gagner des rencontres. Ce que l'OL n'a plus fait depuis la réception de Montpellier le 4 janvier dernier (1-0). Quatre affiches sans succès, cela commence à faire long pour une formation qui vise la qualification en Ligue des champions à l'issue de la saison.

Pierre Sage ne veut pas renier ses principes de jeu

Sera-t-elle en mesure de renouer avec la victoire en Loire-Atlantique ce dimanche (17h15) ? En tout cas, Pierre Sage ne se reniera pas pour ce déplacement dans l'ouest. "On appréhende tous les matchs avec l'ambition d'imposer notre jeu à l'adversaire, avec plus ou moins de succès. A la Beaujoire, on cherchera à avoir un maximum le ballon, d'appliquer ce qu'on est capables de faire en ce moment, avec une version, je l'espère, encore plus aboutie, a expliqué le coach de 45 ans. Si on garde l'état d'esprit, la volonté, et que le jeu se met à s'installer dans la tête et les jambes, on peut arriver à reproduire ce qu'on a fait à l'aller (2-0, NDLR)."

Maintenant, le technicien jurassien sait que ses protégés sont loin de leur meilleur niveau, celui montré entre octobre et mi-décembre. Il estime actuellement qu'ils sont à "60%" de ce qu'ils arrivaient à faire à cette période. Pour gagner des pourcentages, voici sa recette. "Il faut mettre encore plus de dynamisme dans le dernier tiers du terrain, avoir plus de courses en profondeur et des actions combinées. On commence à voir des choses, mais cela demande un niveau de coordination encore plus important que ce qu'on propose aujourd'hui, a-t-il insisté. Notre évolution est positive, et nous avons de la marge, ce qui est stimulant."

Du mieux à Istanbul, mais il faut gagner maintenant

Après s'être rassuré comme il pouvait face à Toulouse (0-0), puis encore un peu plus en Turquie (0-0 contre Fenerbahçe), l'Olympique lyonnais espère passer un nouveau cap face aux Nantais. Il pourrait alors profiter du revers lillois de samedi, et du choc entre Nice et Marseille ce dimanche soir. Mais pour ça, il devra renouer avec le succès contre un adversaire mû par la possibilité de sortir de la zone rouge.

Comme le rappelait Clinton Mata avant le duel européen de la semaine, l'OL reste en embuscade, à quelques points du top 4 (trois longueurs). "Lorsqu'on écoute ce qui se dit ou s'écrit, j'ai l'impression qu'on doit être à 100% du début à la fin de la saison. C'est impossible, avait-il assuré. Nous sommes des humains, et même des clubs comme le Real Madrid ou Manchester City ont des passages difficiles". Espérons pour les Rhodaniens que le sien soit derrière lui, ce qui permettra de remettre le jeu au centre des débats.