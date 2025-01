Comme l'OL, Nantes est au ralenti en Ligue 1

Ce dimanche, l’OL se déplace à Nantes dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Les Lyonnais devront faire face à des Nantais également dans le dur depuis le début de l’année 2025.

L’OL doit vite se remettre dans le droit chemin en championnat. Depuis le début de l’année 2025, les hommes de Pierre Sage n’ont pris que quatre points en trois matchs. D’autant plus que dans le jeu, les Lyonnais ne sont plus les mêmes qu’au mois d’octobre ou novembre. Pour se relancer et ne pas se faire distancer dans la course à la qualification en Ligue des champions, le club rhodanien a un déplacement important à Nantes ce dimanche (17h15). Alexandre Lacazette et ses coéquipiers se rendent à la Beaujoire dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1 et retrouveront Anthony Lopes. Une rencontre spéciale face à une formation nantaise qui a aussi du mal en ce début d’année 2025.

Le nul contre les Verts a eu du mal à passer

En effet, l'ancien portier de l'OL et ses nouveaux coéquipiers n’y arrivent vraiment pas en championnat depuis la fin de la trêve hivernale. Sur les trois premiers rendez-vous de l'année civile, les Nantais ont réalisé trois matchs nuls. Le premier à Lille (1-1) à la reprise, le deuxième à domicile face à Monaco (2-2) puis le dernier à Geoffroy-Guichard face à l’ASSE (1-1). Si contre les Lillois et les Monégasques, cela s'apparente à des belles opérations, le match contre les Verts a laissé des regrets en Loire-Atlantique. Ce week-end face à l’OL, les Canaris pourraient enchaîner quatre nuls dans l'élite pour la deuxième fois sur les trente dernières années, après novembre-décembre 2015 (5 nuls). Si les Lyonnais se sont contentés d'un partage des points contre Toulouse, ils espèrent bien ne pas rééditer pareille contreperformance face au FC Nantes.