Nantes - OL : compo probable, horaire, diffusion TV

Compo probable, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant la 19e journée de Ligue 1 qui opposera Nantes à l’OL.

Compo probable et avant-match

Ce dimanche, l’OL se rend en Loire-Atlantique pour affronter le FC Nantes dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Une rencontre à enjeux pour ces deux formations. En effet, les Lyonnais doivent absolument obtenir une victoire pour se remettre en confiance, mais également pour ne pas se faire distancer dans la course à la qualification en Ligue des champions. Pour les Nantais, l’objectif est de réaliser un bon résultat pour s’éloigner un peu plus de la zone de relégation. Après le nul de Saint-Etienne vendredi, les joueurs d'Antoine Kombouaré sont barragistes. Les retrouvailles s'annoncent donc tendues entre les Canaris d'Anthony Lopes et l'OL, qui arrivera à la Beaujoire presque au complet.

Après le nul à Fenerbahçe, Pierre Sage va récupérer un Ernest Nuamah enfin remis de sa maladie de la semaine. Le coach de l'OL devra néanmoins faire sans Malick Fofana, touché en Turquie. En revanche, Ainsley Maitland-Niles signe son retour, après avoir manqué le déplacement stabouliote. L'Anglais est accompagné par Nicolas Tagliafico, qui a purgé sa suspension contre Fenerbahçe, ainsi que Thiago Almada, non qualifié en Ligue Europa.

La composition probable de l’OL : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette, Benrahma

À quelle heure se joue Nantes – OL ?

Cette rencontre sera d’autant plus spéciale puisque Anthony Lopes dispute pour la première de sa carrière un match face à l’OL. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné par l'arbitre Benoît Bastien à 17h15 au stade de la Beaujoire.

Sur quelle chaîne voir Nantes – OL ?

Pour celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de se rendre à Nantes pour cette affiche de Ligue 1, il reste toujours la solution de la télévision pour voir si Anthony Lopes empêchera l’OL de repartir avec la victoire. Le match sera diffusé une nouvelle fois sur DAZN.

