Mata après Fenerbahçe - OL (0-0) : "À 200% derrière le coach"

Clinton Mata avait un sentiment mitigé après le match nul de l'OL face à Fenerbahçe. Néanmoins, le défenseur a, lui aussi, apporté son soutien à Pierre Sage.

Qu’avez-vous pensé du match de ce nul (0-0) de l'OL contre Fenerbahçe ?

Clinton Mata : On a fait un match solide. On a retrouvé nos valeurs et notre équipe. On a aussi voulu essayer de remporter ce match, malheureusement ce n’est pas le cas. Mais il faut retenir qu’on a fait de belles choses et maintenant, il faut reproduire ces choses-là dès ce week-end.

Il y a eu beaucoup de calme et beaucoup de maîtrise de la part de l’équipe, qu’en pensez-vous ?

Oui honnêtement, on savait que les dix premières minutes seraient très précieuses au vu de l’ambiance et des supporters. Donc, on savait que les dix premières minutes allaient être cruciales et il fallait juste gérer ce moment-là pour ensuite pouvoir dérouler. Et je pense que c’est ce qui s’est passé.

Qu’est-ce qui vous plaît dans les valeurs que vous avez retrouvées ce soir ?

Ce (jeudi) soir, on s’est battu tous les uns pour les autres. Quand il y avait un joueur qui ratait une passe ou qui tentait quelque chose et qu'il perdait le ballon, ce n’était pas grave. Parce qu'un coéquipier était derrière lui pour récupérer son erreur. Et c’est ça le football.

"Tout ce qu’il se dit à l’extérieur, tu ne peux pas le contrôler"

Est-ce que vous pensez déjà à ce huitième de finale de Ligue Europa même s’il n’est pas encore acquis ?

Je pense que c’est encore trop tôt. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie. Et je pense que pour le prochain match de coupe d’Europe, on va tout faire pour empocher cette qualification.

Mais avant ça, il y a Nantes qui pourrait permettre à l'OL de renouer avec la victoire ?

Oui, c'est sûr. C’est juste qu’on parlait de la coupe d’Europe, donc je rebondissais sur ça (sourire). Là, il faudra bien récupérer et faire les soins qu’il faut, pour pouvoir être prêt face à Nantes.

Est-ce que les rumeurs sur Pierre Sage ont solidifié le groupe ?

Vous, de l’extérieur, qu’est-ce que vous avez vu (sourire) ? Après nous (les joueurs), comme je vous ai dit en conférence de presse, je pense qu’on est focalisé sur notre job, sur le terrain. C’est ce qu’on sait faire de mieux. Après tout ce qu’il se dit à l’extérieur, tu ne peux pas le contrôler. C’est hors de notre portée. On sait que Pierre Sage est toujours le coach et on va se donner à 200% pour lui. Après, il y a des bruits qui courent par rapport à un changement d’entraîneur. Je ne vous cache pas que ça n’a pas d’impact sur mon football. Je sais que, l’équipe et moi, on se donne à 100% pour avoir les résultats parce qu’on est tous dans le même bateau. Il faut aussi savoir assumer nos responsabilités en tant que joueur.

Ça va très vite dans le foot surtout, si l'on revient une semaine en arrière ?

Très, très vite. Les journalistes étaient là, en train de nous descendre. Et aujourd’hui, vous avez complètement un autre discours. C’est fou (sourire) ! C’est la beauté du foot.