Fenerbahçe - OL (0-0) : Mourinho remonté contre la VAR

Après avoir déclaré qu’il avait "entièrement confiance" en l’arbitre avant Fenerbahçe - OL, José Mourinho s’est tout de même plaint de la VAR après le match nul, jeudi soir.

Jeudi, Fenerbahçe et l’OL se sont partagé les points pour la 7e journée de Ligue Europa. En effet, après une rencontre hachée avec de nombreuses fautes, les deux formations se sont quittées sur un score de parité (0-0). Ce résultat permet aux Lyonnais de conserver une place parmi les huit premiers. Toutefois, il complique la situation pour "Fener" puisque Edin Džeko et ses partenaires se retrouvent à la 23e place du classement, avec seulement un point d’avance sur une élimination directe de toutes compétitions européennes. Après la rencontre et ce mauvais résultat pour les Turcs, José Mourinho n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer l'arbitrage et l'utilisation de la VAR.

"La VAR est là pour l’aider mais elle ne l’a pas fait"

En effet, le technicien portugais estime que l’assistance vidéo n’a pas fait son travail correctement puisque d’après lui, Saël Kumbedi méritait au moins deux cartons rouges durant la rencontre. "Je pense que je dois parler de la VAR. Parce que l’arbitre a commis une erreur en donnant un carton jaune à Kumbedi sur Szymanski. Mais la VAR est là pour aider l’arbitre lorsqu’il commet une erreur. Et ils ne l’ont pas fait, ils ne l’ont pas appelé. Parce que si l’arbitre va voir l’écran, il donne carton rouge. À la VAR, c’est M. Paolo Mazzoleni, très célèbre en Italie d’ailleurs, qui n’a pas appelé l’arbitre. Pour moi, les erreurs de l’arbitre sur le terrain sont acceptables. La VAR est là pour l’aider, mais elle ne l’a pas fait".

Fidèle à lui-même, l’ancien entraîneur du Real Madrid ne s'est pas arrêté en si bon chemin à propos de l'arbitrage. S'il avait une totale confiance avant la rencontre, Mourinho a vu son jugement évoluer après 90 minutes et une prestation manquée de ses joueurs. "Lorsque l’arbitre a donné le carton rouge à Niakhaté, M. Mazzoleni a décidé de faire son travail correctement. Il a appelé l’arbitre, qui est venu voir l’écran, et il a ensuite pris la bonne décision. En deuxième mi-temps, le même Kumbedi fait une prise au cou, une sorte de prise d’UFC, à Szymanski qui partait vers le but. C’était un deuxième carton jaune. C’est pourquoi Kumbedi aurait dû recevoir deux cartons rouges. Ce sont de grosses erreurs qui ont une grande influence sur le match. Ensuite, mon collègue (Pierre Sage) a bien sûr senti qu’il avait eu de la chance et il a remplacé Kumbedi. Il est donc impossible de parler du match sans parler de ça. Et le fait que ce soit votre première question le prouve".

Même loin des grands championnats européens, le "Special One" n'a rien perdu de sa répartie.