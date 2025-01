OL : un 250e match et une première en Europe pour Tolisso

Encore à son avantage contre Fenerbahçe, Corentin Tolisso n’a malheureusement pas pu fêter son 250e match avec l’OL par une victoire (0-0). Il a toutefois été capitaine pour la première fois de sa carrière dans un match européen.

En revenant à l’OL à l’été 2022 en même temps qu’Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso avait des objectifs clairs, que ce soit personnellement ou collectivement. Retrouver le niveau qui était le sien avant ses nombreuses blessures et décrocher un titre et/ou ramener son club formateur à sa place. Après deux saisons, rien n’a encore été coché, mais la campagne 2024-2025 serait-elle enfin la bonne ? Individuellement, Tolisso est clairement le meilleur joueur de l’OL depuis la mi-août. Jeudi soir, le milieu a encore livré une prestation solide contre Fenerbahçe pendant 80 minutes. Cela n’a malheureusement pas suffi pour prendre les trois points (0-0) et presque accrocher officiellement une place pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Qu’importe, le natif de Tarare a pu voir un OL bien plus combattif en Turquie que lors de ses dernières sorties.

Une première européenne comme capitaine

Il va en falloir encore un peu plus pour retrouver le sourire, mais Corentin Tolisso l’avait quand même un peu à Istanbul. Contre le "Fener", le champion du monde 2018 a disputé son 250e match avec l’OL, faisant son entrée dans le Top 30 des joueurs les plus capés du club lyonnais. Il laisse derrière lui André Lerond avec ses 249 rencontres et dépassera très certainement Maxwel Cornet et ses 252 matchs à la 28e à la fin de la semaine prochaine après le déplacement à Marseille. En attendant, cette confrontation de Ligue Europa a été une grande première pour Corentin Tolisso puisqu’il n’avait encore jamais commencé un match européen avec le brassard autour du bras. C’est désormais chose faite après Fenerbahçe même si l’entrée de Lacazette à la 40e minute a poussé l’OL à retrouver son capitaine habituel.