PSG - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant la 14e journée de Ligue 1 qui verra l'OL se déplacer à Paris ce dimanche.

Avant-match

La victoire contre l’Eintracht Francfort jeudi n’a même pas pu être célébrée qu’il a fallu se tourner vers le nouveau choc qui se présente à l’OL. Trois jours après la belle victoire contre le club allemand en Ligue Europa, la formation lyonnaise enchaîne avec un déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG, ce dimanche. Dans leur recherche de motivation, les Lyonnais sont servis en cette fin d’année 2024 et ce nouveau rendez-vous doit une fois de plus confirmer l’embellie rhodanienne. Il y a eu plus qu’un aperçu contre Francfort, mais forcément contre le champion de France en titre et actuel leader de Ligue 1, cela aura encore un peu plus de poids.

Avec cette montée en puissance, l’OL n’a jamais semblé aussi prêt à pouvoir tenir tête au PSG. Le club parisien est un peu en dessous ces dernières semaines, mais a retrouvé le chemin de la victoire mardi en Ligue des champions. Pour ce choc de la 15e journée, Pierre Sage peut compter sur un groupe au complet avec aucune blessure ni suspension. Une vraie prouesse à ce stade de la saison et qui doit permettre aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette de tenir tête aux Parisiens. Cela relancerait la Ligue 1 et permettrait aux Lyonnais de conforter leur place dans le top 5 avant les fêtes de Noël.

À quelle heure se joue PSG - OL ?

Si la case de 17h va subir une petite modification à la rentrée 2025 en passant à 17h15, celle du prime time du dimanche soir reste encore et toujours à 20h45. C’est à donc à cette horaire que Benoit Bastien donnera le coup d’envoi d’une rencontre attendue par beaucoup de suiveurs et d’amoureux du ballon rond.

Sur quelle chaîne voir PSG - OL ?

Affiche du dimanche soir équivaut donc à une diffusion sur DAZN. À l’occasion de cette affiche, le diffuseur lancera pour la première fois son mag d’avant match avec Virginie Sainsily. Le match sera lui commenté par ?? avec à ses côtés Bafetimbi Gomis, qui se lance dans un nouveau rôle après l'annonce de la fin de sa carrière.