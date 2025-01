OL - Mercato : Adryelson a pris la direction de la Belgique

Pas forcément désiré à l’OL, Adryelson a trouvé une porte de sortie. Le défenseur brésilien a pris la direction de la Belgique lundi, afin de passer sa visite médicale et s’engager avec Anderlecht pour les six prochains mois.

Le dossier de l’un va décanter celui de l’autre. En cette mi-janvier, Thiago Almada et Adryelson sont liés, bien qu’ils ne se croiseront jamais sous le maillot de l’OL. Ayant fait le doublé avec Botafogo, les deux joueurs sont aujourd’hui en salle d’attente dans le club lyonnais. Comme expliqué un peu plus tôt, le milieu argentin a débarqué à Lyon depuis vendredi et a fait la rencontre de ses futurs coéquipiers lundi avant la séance d’entraînement.

Seulement, pour pouvoir chausser les crampons, Thiago Almada doit attendre qu’Adryelson quitte officiellement l’OL et ce n’est plus qu’une question d’heures. Au moment de la présentation au vestiaire lyonnais, l’Argentin n’a pu saluer son ex-coéquipier à Botafogo car le défenseur n’était déjà plus dans la capitale des Gaules.

Visite médicale et signature du contrat ce mardi

Adryelson n’était plus vraiment désiré à l’OL, et ce n’était un secret pour plus personne. Pas dans les plans de Pierre Sage, il avait contre lui de prendre une place d’extra-communautaire qui bloque aujourd’hui l’arrivée de Thiago Almada. Toutes les parties cherchaient donc une porte de sortie et elle trouvera en Belgique, comme annoncé depuis quelques jours. Après l’accord entre l’OL et Anderlecht sur la base d’un prêt avec option d’achat, Adryelson a donné son feu vert pour rejoindre la Jupiler League, comme avancé par le journaliste local Sacha Tavolieri. Le Brésilien s’est envolé lundi pour le plat pays et passera sa visite médicale dans la journée avant de s’engager pour six mois avec les Mauves, et plus si affinités.