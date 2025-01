Seguin (Bourgoin) risque de manquer ses retrouvailles avec l’OL

Capitaine du FCBJ et ancien pensionnaire de l’Académie, Nicolas Seguin est incertain pour le match contre l’OL. Le défenseur a ressenti une alerte à la cuisse contre Espaly durant le week-end.

Il n’aurait certainement jamais imaginé pouvoir recroiser la route de l’OL en signant à Bourgoin à l’été 2021. Pourtant, le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France a mis le club lyonnais sur le chemin de Nicolas Seguin. Un joli clin d’œil pour le défenseur qui a fait toute sa formation à l’Académie et qui a également croisé Pierre Sage au cours de sa carrière du côté de Lyon-La Duchère. L’entraîneur de l’OL a d’ailleurs eu un mot pour son ancien joueur qui n’est pas sûr d’être de la partie mercredi soir (18h) à Pierre Rajon. "C’est quelqu’un de très sérieux, très impliqué. Un excellent joueur qui aurait pu faire carrière à un plus haut niveau. Il s’est blessé ce week-end, on verra s’il va pouvoir être aligné ce mercredi."

Mendy de retour de suspension à Bourgoin, Mecheri de blessure

En effet, le capitaine de Bourgoin était le seul absent de la séance de lundi, suite à une alerte musculaire à la cuisse en toute fin de match contre Espaly. Le doute plane donc au-dessus du cas de Nicolas Seguin, même si la tendance serait plutôt négative. Suspendu en championnat, Joris Mendy sera lui de retour contre l’OL, au même titre que Yanis Mecheri, blessé depuis le tour précédent contre Martigues. Une bonne nouvelle pour le joueur, fan du club lyonnais, mais aussi pour Freddy Morel. Hormis Seguin, le coach du FCBJ devrait avoir toutes ses forces vives pour ce match historique mercredi au stade Pierre Rajon.