Nicolas Seguin "fier" de retrouver l’OL avec Bourgoin

Formé à l’OL, Nicolas Seguin ne s’imaginait sûrement pas recroiser la route de son club formateur. Pourtant, à 34 ans, le défenseur va pouvoir vivre ce rêve éveillé avec Bourgoin.

Ils sont nombreux à avoir une attache plus ou moins directe avec l’OL. Lundi, Djemal Kolver, le président du FC Bourgoin-Jallieu, nous confiait que certains avaient les larmes aux yeux au moment du tirage au sort des 16es de finale de Coupe de France. Il n’a pas cité Nicolas Seguin mais le capitaine du FCBJ devait forcément être dans un état second au moment de voir le nom du club isérois être associé à celui de l’OL. Pourquoi

Tout simplement parce que le défenseur a fait ses classes à Tola Vologe et a même vu son nom sur quelques feuilles de match. Le rendez-vous du 15 janvier prochain sera donc particulier. "Très heureux pour le club, ce sera une belle fête. Et fier, car ce sera la première et probablement la dernière fois que je vais jouer contre l’équipe première de mon club formateur", a-t-il confié à nos confrères du Dauphiné.

"Recevoir à Rajon, c'est super !"

Membre de la génération 90 comme Anthony Lopes, Nicolas Seguin n’a pas de rancœur, bien au contraire. Il estime avoir eu cette carrière de joueur et d’homme "en grande partie grâce à l’OL". C’est donc avec une certaine impatience qu’il va retrouver son club formateur même si son compère de formation n'en sera pas. Mais l’essentiel est ailleurs avec cette fête à Pierre-Rajon. De quoi faire passer la déception de ne pas avoir tiré un plus petit. "Un peu frustré, car il restait des petites équipes à tirer au sort et on pensait ne pas pouvoir recevoir une Ligue 1 à Rajon… Au final, ce sera le cas. C’est super !" Si ça ne le "rajeunit pas", retrouver l'OL aura tout d'une fête pour Nicolas Seguin.